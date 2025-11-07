Με μπλούζα του Παναθηναϊκού ο Τζόκοβιτς - «Ήταν τιμή μου να τον φιλοξενήσω στο σπίτι των πρωταθλητών» έγραψε ο Αταμάν μετά τη συνάντησή τους
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Εργκίν Αταμάν είχαν ολιγόλεπτη συνάντηση μετά την πρόκριση του Σέρβου στον τελικό της Αθήνας

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά της Αθήνας το οποίο διεξήχθη για πρώτη φορά μετά από 31 χρόνια. 

Τον ημιτελικό του Νόλε απέναντι στον Χάνφμαν παρακολούθησε και ο Εργκίν Αταμάν ο οποίος είναι φαν του τένις. Ο Τούρκος κόουτς του Παναθηναϊκού μετά το ματς κάλεσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο lounge του Telekom Center Athens για να τον συγχαρεί και να ανταλλάξουν απόψεις για το τένις. 

Οι δυο τους αντάλλαξαν και  μπλούζες  με υπογραφές! 

«Ήταν τιμή μου να φιλοξενήσω έναν από τους κορυφαίους στην ιστορία στο σπίτι των πρωταθλητών, το ΟΑΚΑ, και να γίνω μάρτυρες της νίκης του. Του εύχομαι καλή τύχη για τον αυριανό τελικό» έγραψε ο Αταμάν στα social media και δημοσίευσε και φωτογραφίες από τη συνάντησή τους και την αφιέρωση του Νόλε! 



