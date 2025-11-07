Ματέο Ρέντσι: Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας θα τρέξει στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
Ματέο Ρέντσι: Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας θα τρέξει στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Άρωμα Ιταλίας θα έχει ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας καθώς ανάμεσα στους δρομείς που θα βρεθούν πίσω από τη γραμμή εκκίνησης το πρωί της Κυριακής στην ιστορική αφετηρία του Μαραθώνα θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι.

O Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν θα είναι ο πρώτος αγώνας στον οποίο θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του ο Ιταλός πολιτικός, καθώς έχει ήδη συμμετάσχει σε αντίστοιχους αγώνες στη Φλωρεντία και το Μιλάνο.

«Η στιγμή του τερματισμού ενός Μαραθωνίου είναι μια όμορφη πρόκληση, πάνω απ’ όλα, με τον εαυτό σου. Το να επιστρέφεις στο παιχνίδι κάθε μέρα είναι η πιο όμορφη περιπέτεια της ζωής», έχει πει σε παλαιότερη δήλωσή του ο Ματέο Ρέντσι. Ο χρόνος που έχει κάνει σε προηγούμενες διοργανώσεις είναι λίγο κάτω από τις τέσσερις ώρες.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο 50χρονος Ματέο Ρέντσι διετέλεσε πρωθυπουργός της Ιταλίας την περίοδο 2014-16 ενώ παλαιότερα είχε εκλεγεί δήμαρχος της Φλωρεντίας.


