Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Στόχος μου να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, δεν αποκλείω Euroleague ή Κίνα»

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι τα 20 χρόνια καριέρας στο ΝΒΑ, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ευρώπη ή την Κίνα, τονίζοντας ότι υπάρχει ζωή και μπάσκετ εκτός ΗΠΑ