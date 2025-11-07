Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Στόχος μου να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, δεν αποκλείω Euroleague ή Κίνα»
Ο Έλληνας σούπερ σταρ ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι τα 20 χρόνια καριέρας στο ΝΒΑ, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ευρώπη ή την Κίνα, τονίζοντας ότι υπάρχει ζωή και μπάσκετ εκτός ΗΠΑ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προέβη σε ενδιαφέρουσες δηλώσεις στη «Mundo Deportivo» σχετικά με το μέλλον του, ξεκαθαρίζοντας τις προτεραιότητές του, χωρίς ωστόσο να κλείνει την πόρτα σε μια ενδεχόμενη μεταγραφή στην EuroLeague.
Ο δύο φορές MVP του NBA, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Μπακς μέχρι το 2027 (με player option για το 2028) μίλησε για το πως σκέφτεται το μέλλον του αλλά και την φημολογία που αναπτύχθηκε για ενδεχόμενη αποχώρηση από το Μιλγουόκι.
Ο Αντετοκούνμπο ήταν σαφής ως προς τον πρωταρχικό του στόχο:
«Αυτή τη στιγμή έχω συμβόλαιο, θέλω να παίξω στο ΝΒΑ όσα χρόνια μού το επιτρέπει το σώμα μου. Κάνω ό,τι μπορώ για να φροντίζω το σώμα μου για να έχω όσο πιο μακρά καριέρα μπορώ. Στόχος μου είναι να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ».
Η EuroLeague στο εναλλακτικό πλάνο
Παρόλα αυτά, ο Έλληνας σούπερ σταρ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια στροφή στην Ευρώπη ή την Κίνα, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν:
«Αν αυτό δεν είναι εφικτό [τα 20 χρόνια στο ΝΒΑ], θα σκεφτόμουν να παίξω στην Κίνα ή στην Εuroleague. Λιγότερα λεπτά, λιγότερα παιχνίδια, πιο αργός ρυθμός, πιο μεγάλη σκληράδα...».
Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ειδικά για την πιθανότητα να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα, όπου ο φίλος του Τζαμπάρι Πάρκερ είχε μια καλή εμπειρία, ο Γιάννης απάντησε με χαμόγελο:
«Γιατί όχι; Έχω πει αυτό, πραγματικά δεν με νοιάζει, μου αρέσει να παίζω μπάσκετ».
Ο Αντετοκούνμπο στάθηκε ιδιαίτερα στη νοοτροπία που επικρατεί, τονίζοντας ότι το μπάσκετ δεν περιορίζεται στο ΝΒΑ, θυμίζοντας τα δικά του χρόνια στον Φιλαθλητικό (2011-2013) στη Β’ Εθνική:
«Δεν είμαι Αμερικανός, είμαι Έλληνας και καταλαβαίνω ότι υπάρχει περισσότερο μπάσκετ έξω από τις ΗΠΑ. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να παίζεις στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, της Ελλάδας ή της Ισπανίας και να βγάζεις το ψωμί σου... Πολλά παιδιά έχουν τη νοοτροπία πως αν δεν παίξεις στο ΝΒΑ δεν είσαι τίποτα. Δεν θεωρώ πως αυτό το σκεπτικό είναι σωστό. Υπάρχει μπάσκετ και εκτός ΗΠΑ».
Παρά τις φήμες που τον συνδέουν με πιθανή αποχώρηση από το Μιλγουόκι, ο Αντετοκούνμπο παραμένει επικεντρωμένος στους στόχους του στο ΝΒΑ, έχοντας ήδη γράψει ιστορία με ένα πρωτάθλημα (2021), δύο βραβεία MVP (2019, 2020) και, πρόσφατα, το πρώτο του μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας, το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ υπό τον Βασίλη Σπανούλη.
🏀🇬🇷 Hace un mes, Antetokounmpo dijo que se había reunido con el FC Barcelona bromeando sobre los rumores sobre su futuro
Le pregunté al respecto y no descartó jugar en el Barça, un club de #Euroliga en general o incluso China
Pero su prioridad es estar 20 años en la #NBA pic.twitter.com/wm9bkoJOgN
