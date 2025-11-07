Ολυμπιακός: Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ διαθέσιμοι για το παιχνίδι με την Παρτίζαν - Στο ρόστερ της Basket League ο Έβανς

Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Ο Εβάν Φουρνιέ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεπέρασαν την ίωση που τους ταλαιπώρησε και θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα της Παρασκευής
Διαθέσιμοι για το βραδινό (21:15) παιχνίδι της Euroleague με την Παρτίζαν στο ΣΕΦ θα είναι ο Εβάν Φουρνιέ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Ο Γάλλος και ο Σέρβος ταλαιπωρήθηκαν από ίωση τις προηγούμενες ημέρες αλλά θα είναι στην 12αδα για το ματς με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Από την άλλη ο Κίναν Έβανς δηλώθηκε στο ρόστερ του Ολυμπιακού στη Basket League και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (13:00) στον εντός έδρας αγώνα με την Καρδίτσα.
