Μεντιλίμπαρ: Η Κηφισιά είναι επικίνδυνη ομάδα, πρέπει να γυρίσουμε το τσιπάκι και να κοιτάξουμε το πρωτάθλημα

μετάβαση του Ολυμπιακού από το Champions League στη Super League αλλά και για την Κηφισιά.

Ολυμπιακός αν και ήταν καλύτερος σε όλο το παιχνίδι δέχτηκε γκολ στο 90+3 και έχασε δύο βαθμούς από το ματς με την Αϊντχόφεν στον Πειραιά.Πλέον όμως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κοιτάζει τη Stoiximan Super League 1 και το παιχνίδι της Κυριακής (15:00) με την Κηφισιά στη Νεάπολη.Στόχος του Ολυμπιακού είναι το διπλό που μπορεί να τον φέρει και στην κορυφή αφού την ίδια ημέρα ο πρώτος ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό.Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στην Cosmote Sport για τη

Για την εικόνα της ομάδα του στο Champions League έως τώρα: «Είναι αλήθεια πως το Champions League είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διοργάνωση και μπορεί να μην έχουμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε έως εδώ, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός πως σε όλα τα παιχνίδια σταθήκαμε στο ύψος της διοργάνωσης και των απαιτήσεων. Σε γενικές γραμμές έχουμε κάνει καλά παιχνίδια, όμως αυτά αποτελούν παρελθόν και τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο επόμενο μας παιχνίδι».

Για το πόσο εύκολο είναι να επανέλθει η ομάδα του και σωματικά και πνευματικά μετά την προσπάθεια της Τρίτης: «Ο χρόνος ήταν αρκετός για να μπορέσουμε να αποκατασταθούμε. Παίξαμε την Τρίτη το βράδυ και είχαμε αρκετές μέρες ώστε τουλάχιστον να ξεκουραστούμε και η φυσική μας κατάσταση να επανέλθει σε καλά επίπεδα. Σε ότι αφορά την ψυχολογία πρέπει να γυρίσουμε το τσιπ και να συγκεντρωθούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατά τη γνώμη μου ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσεις μια άσχημη βραδιά είναι να παίξεις το επόμενο παιχνίδι όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Για το ματς με την Κηφισιά: «Η Κηφισιά είναι μια καλή ομάδα και σίγουρα θα δώσει τον καλύτερο της εαυτό για να μας δημιουργήσει κινδύνους. Σε αυτά τα παιχνίδια η δυσκολία είναι πως εσύ συνήθως έχεις τη μπάλα και επιτίθεσαι, αλλά αν χάσεις έστω και μια στιγμή την συγκέντρωση σου τότε μπορεί να σου κλέψουν τη μπάλα και με μια αντεπίθεση να σε βλάψουν. Για αυτό πρέπει σε όλο το παιχνίδι να είμαστε συγκεντρωμένοι».