Σλούκας για το νέο συμβόλαιο: Για μένα τα χρήματα είναι σε δεύτερη μοίρα, ο Παναθηναϊκός είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη
Όλα όσα είπε για την σχέση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο
Η δήλωσή του στην κάμερα της ΝΟVA
«Η εμπιστοσύνη από το κλαμπ στο πρόσωπό μου είναι μεγάλη. Η αλληλοεκτίμηση με τον κ. Γιαννακόπουλο επίσης είναι μεγάλη. Μου το ζήτησε, είμαι σε καλή κατάσταση και δεν μπορούσα να αρνηθώ. Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, ευελπιστώ να ζήσουμε παρόμοιες στο μέλλον. Να ανταποδώσω όσο μπορώ την εμπιστοσύνη. Μιλάμε για το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και η ομάδα φέτος πρέπει να πετύχει.
Ο πρόεδρος μου έστειλε ανυπόγραφο το χαρτί και εγώ απλά το υπέγραψα και του το έστειλα να βάλει εκείνος το ποσό. Για εμένα τα χρήματα είναι σε δεύτερη μοίρα, αυτά που ζήσαμε με τον κ. Γιαννακόπουλο είναι μεγαλύτερα από τα οικονομικά. Προφανώς η αγάπη, η εμπιστοσύνη, το περιβάλλον. Είμαι χαρούμενος εδώ και έχω ευθύνη να δώσω ακόμη περισσότερα».
Ειδήσεις σήμερα:
«Με μαστίγωσαν παντού»: 38χρονη μιλά για την ομηρεία της στο Ιράκ και αποκαλύπτει πώς γλίτωσε με κωδικοποιημένα μηνύματα σε βίντεο
Ούτε μία άδεια ασύλου για τους μετανάστες από Λιβύη - «Πιλότος» για τη διαχείριση των ροών η δομή της Σιντικής με 148 συνοριοφύλακες
Ράμα Ντουβάτζι: Ποια είναι η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr