Σλούκας για το νέο συμβόλαιο: Για μένα τα χρήματα είναι σε δεύτερη μοίρα, ο Παναθηναϊκός είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη
Σλούκας για το νέο συμβόλαιο: Για μένα τα χρήματα είναι σε δεύτερη μοίρα, ο Παναθηναϊκός είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη

Όλα όσα είπε για την σχέση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Ο Κώστας Σλούκας υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2027 με τον Παναθηναϊκό και μετά από τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα κλήθηκε να σχολιάσει αυτή την εξέλιξη. 

Η δήλωσή του στην κάμερα της ΝΟVA

«Η εμπιστοσύνη από το κλαμπ στο πρόσωπό μου είναι μεγάλη. Η αλληλοεκτίμηση με τον κ. Γιαννακόπουλο επίσης είναι μεγάλη. Μου το ζήτησε, είμαι σε καλή κατάσταση και δεν μπορούσα να αρνηθώ. Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, ευελπιστώ να ζήσουμε παρόμοιες στο μέλλον. Να ανταποδώσω όσο μπορώ την εμπιστοσύνη. Μιλάμε για το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και η ομάδα φέτος πρέπει να πετύχει.

Ο πρόεδρος μου έστειλε ανυπόγραφο το χαρτί και εγώ απλά το υπέγραψα και του το έστειλα να βάλει εκείνος το ποσό. Για εμένα τα χρήματα είναι σε δεύτερη μοίρα, αυτά που ζήσαμε με τον κ. Γιαννακόπουλο είναι μεγαλύτερα από τα οικονομικά. Προφανώς η αγάπη, η εμπιστοσύνη, το περιβάλλον. Είμαι χαρούμενος εδώ και έχω ευθύνη να δώσω ακόμη περισσότερα».

