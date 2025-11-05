Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Ο ΠΑΟΚ απέδρασε στο φινάλε από τη Βοσνία, επικρατώντας 77-75 της Τρέπτσα
Την τρίτη του νίκη σε τέσσερις αγώνες στο FIBA Europe Cup πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ δίνοντας συνέχεια στο σερί των θετικών αποτελεσμάτων
«Καρδιοχτύπησε», αλλά εν τέλει ο ΠΑΟΚ επικράτησε απόψε, στο Κόσοβο, για την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, επί της μαχητικής, Τρέπτσα, με 77-75. Αποτέλεσμα που του έδωσε την τρίτη νίκη του στη διοργάνωση.
Κορυφαίος για τον «Δικέφαλο» στο -κακό ποιοτικά- ματς ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ), ενώ ξεχώρισαν και οι Στίβεν Μπράουν (12 πόντοι, 3 ασίστ), Κέι Τζέι Τζάκσον (11 πόντοι, 6 ασίστ)
Πρώτος σκόρερ για την Τρέπτσα, η οποία παραμένει χωρίς νίκη στον 6ο όμιλο, ήταν ο Μουσταφά Άμζιλ (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ).
Τα δεκάλεπτα: 16-16, 38-37, 54-57, 75-77
Με... ορεξάτο τον Μπράουν και τον Μέλβιν να στηρίζει την προσπάθειά του, ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε στο 6’ με +4 (10-14). Απόσταση που στο 12’ έστειλε στο +6 (12-24) και στο 15’ στο +7 (23-30).
Η Τρέπτσα, με κινητήριους μοχλούς τους Αρσλάναγκιτς, Τούνα, «απάντησε» με επιμέρους 13-4 και πήρε κεφάλι στο σκορ με +2 (36-34), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος.
Στο δίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου, με τους Μουρ, Περσίδη, Ντίμσα να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο «Δικέφαλος» ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό και απέκτησε «αέρα» 5 πόντων (40-45), διαφορά που είχε και στο 28’ (50-55).
Στο 31’, με τον Κόνιαρη να εκτελεί και να δημιουργεί, οι «ασπρόμαυροι» πήγαν στο +8 (54-62) και δύο λεπτά αργότερα στο +9 (59-68).
Η δράση του Άμζιλ και ένα δίποντο από τον Πέιν, επέτρεψαν στην Τρέπτσα να πλησιάσει στο καλάθι στο 36’ (70-72), αναγκάζοντας τον Γιούρι Ζντοβτς να καλέσει τάιμ άουτ.
Νευρικές και άστοχες στην επιστροφή τους στο παρκέ αμφότερες οι ομάδες, με τον Τούνα στο 38’, «βομβαρδίζοντας» από τα 6.75 να στέλνει την Τρέπτσα στο 73-72.
Ο ΠΑΟΚ έγινε εκ νέου «αφεντικό» στο ματς στο 39’, έχοντας πόντους από τους Μέλβιν, Τζάκσον (73-76). Με 2/2 βολές και 6’’ πριν το φινάλε ο Πέιν «έγραψε» το 75-76 και ελάχιστα αργότερα με 1/2 βολές από τον Τζάκσον οι Θεσσαλονικείς πήγαν στο 75-77, το οποίο αποτέλεσε το τελικό σκορ, καθώς ο Πέιν, στα 5’’ πριν το τελευταίο διαιτητικό σφύριγμα, αστόχησε σε τρίποντο.
Διαιτητές: Γιλμάζ (Τουρκία), Γκριγκιόνι (Ιταλία), Μπαλούν (Τσεχία)
Με... ορεξάτο τον Μπράουν και τον Μέλβιν να στηρίζει την προσπάθειά του, ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε στο 6’ με +4 (10-14). Απόσταση που στο 12’ έστειλε στο +6 (12-24) και στο 15’ στο +7 (23-30).
Η Τρέπτσα, με κινητήριους μοχλούς τους Αρσλάναγκιτς, Τούνα, «απάντησε» με επιμέρους 13-4 και πήρε κεφάλι στο σκορ με +2 (36-34), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος.
Στο δίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου, με τους Μουρ, Περσίδη, Ντίμσα να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο «Δικέφαλος» ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό και απέκτησε «αέρα» 5 πόντων (40-45), διαφορά που είχε και στο 28’ (50-55).
Στο 31’, με τον Κόνιαρη να εκτελεί και να δημιουργεί, οι «ασπρόμαυροι» πήγαν στο +8 (54-62) και δύο λεπτά αργότερα στο +9 (59-68).
Η δράση του Άμζιλ και ένα δίποντο από τον Πέιν, επέτρεψαν στην Τρέπτσα να πλησιάσει στο καλάθι στο 36’ (70-72), αναγκάζοντας τον Γιούρι Ζντοβτς να καλέσει τάιμ άουτ.
Νευρικές και άστοχες στην επιστροφή τους στο παρκέ αμφότερες οι ομάδες, με τον Τούνα στο 38’, «βομβαρδίζοντας» από τα 6.75 να στέλνει την Τρέπτσα στο 73-72.
Ο ΠΑΟΚ έγινε εκ νέου «αφεντικό» στο ματς στο 39’, έχοντας πόντους από τους Μέλβιν, Τζάκσον (73-76). Με 2/2 βολές και 6’’ πριν το φινάλε ο Πέιν «έγραψε» το 75-76 και ελάχιστα αργότερα με 1/2 βολές από τον Τζάκσον οι Θεσσαλονικείς πήγαν στο 75-77, το οποίο αποτέλεσε το τελικό σκορ, καθώς ο Πέιν, στα 5’’ πριν το τελευταίο διαιτητικό σφύριγμα, αστόχησε σε τρίποντο.
Διαιτητές: Γιλμάζ (Τουρκία), Γκριγκιόνι (Ιταλία), Μπαλούν (Τσεχία)
Οι συνθέσεις:
ΤΡΕΠΤΣΑ (Αζίζ Μπεκίρ): Πέιν 12 (1), Αρσλάναγκιτς 12 (1), Τούνα 14 (4), Χαρίζι 3, Τζόουνς 6, Μπράουν 11, Άμζιλ 17 (1), Καπίτι .
ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 20 (4), Κόνιαρης 8 (2), Ζάρας, Τζάκσον 11 (1), Τζόουνς 3, Περσίδης 4 (1), Ιατρίδης 1, Μπράουν 12 (1), Μουρ 9, Ντίμσα 9 (1).
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ειδήσεις σήμερα:
«Με μαστίγωσαν παντού»: 38χρονη μιλά για την ομηρεία της στο Ιράκ και αποκαλύπτει πώς γλίτωσε με κωδικοποιημένα μηνύματα σε βίντεο
Ούτε μία άδεια ασύλου για τους μετανάστες από Λιβύη - «Πιλότος» για τη διαχείριση των ροών η δομή της Σιντικής με 148 συνοριοφύλακες
Ράμα Ντουβάτζι: Ποια είναι η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
