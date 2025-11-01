Γιαννακόπουλος: Καμία ανησυχία, θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Μονακό Euroleague

Γιαννακόπουλος: Καμία ανησυχία, θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ σχολίασε μέσω ανάρτησης την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μονακό εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η ομάδα θα βρει τον δρόμο της

Γιαννακόπουλος: Καμία ανησυχία, θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της
17 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν άκρως καθησυχαστικός όσον αφορά το μέλλον του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τη Μονακό.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ σχολίασε μέσω ανάρτησης την ήττα εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η ομάδα θα βρει τον δρόμο της.

«Καμία ανησυχία... Θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της και ότι χρειάζεται αυτοσεβασμός, ζήλος για νίκη, αυτοθυσία διότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλους, αλλά και το μάτι να γυαλίζει. Αναπόφευκτα θα γίνει και τότε θα δούμε μαγείες...» έγραψε χαρακτηριστικά.

Γιαννακόπουλος: Καμία ανησυχία, θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της



