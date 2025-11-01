Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Γιαννακόπουλος: Καμία ανησυχία, θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της
Γιαννακόπουλος: Καμία ανησυχία, θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της
Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ σχολίασε μέσω ανάρτησης την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μονακό εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η ομάδα θα βρει τον δρόμο της
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν άκρως καθησυχαστικός όσον αφορά το μέλλον του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τη Μονακό.
Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ σχολίασε μέσω ανάρτησης την ήττα εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η ομάδα θα βρει τον δρόμο της.
«Καμία ανησυχία... Θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της και ότι χρειάζεται αυτοσεβασμός, ζήλος για νίκη, αυτοθυσία διότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλους, αλλά και το μάτι να γυαλίζει. Αναπόφευκτα θα γίνει και τότε θα δούμε μαγείες...» έγραψε χαρακτηριστικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της
Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο στον Πειραιά
Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025
Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ σχολίασε μέσω ανάρτησης την ήττα εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η ομάδα θα βρει τον δρόμο της.
«Καμία ανησυχία... Θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της και ότι χρειάζεται αυτοσεβασμός, ζήλος για νίκη, αυτοθυσία διότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλους, αλλά και το μάτι να γυαλίζει. Αναπόφευκτα θα γίνει και τότε θα δούμε μαγείες...» έγραψε χαρακτηριστικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της
Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο στον Πειραιά
Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα