Αλόνσο: «Ο Βινίσιους δεν θα τιμωρηθεί, το θέμα έχει κλείσει»
Αλόνσο: «Ο Βινίσιους δεν θα τιμωρηθεί, το θέμα έχει κλείσει»
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης χαρακτήρισε «πολύ θαρραλέα» την συγγνώμη του Βραζιλιάνου
Η ένταση ανάμεσα στον Βινίσιους Τζούνιορ και τον προπονητή του, Τσάμπι Αλόνσο, φαίνεται να εκτονώθηκε – τουλάχιστον προς το παρόν. Μετά το ξέσπασμα του Βραζιλιάνου κατά την αντικατάστασή του στο Clásico (2-1 με τον Μπαρτσελόνα), ο τεχνικός της Ρεάλ φρόντισε να σβήσει τη φωτιά που άναψε στα αποδυτήρια και στα μέσα ενημέρωσης.
Κατά τη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, ο Αλόνσο χαρακτήρισε «πολύ θαρραλέα» τη συγγνώμη του παίκτη, ο οποίος παραδέχτηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι παρασύρθηκε από τον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα. «Μίλησε με ειλικρίνεια, μίλησε με την καρδιά του. Από την Τετάρτη, όταν μίλησε στην ομάδα, για μένα το θέμα είχε λήξει. Είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία», είπε με ηρεμία ο τεχνικός της Ρεάλ.
Η κρίση και η ισορροπία των ρόλων
Η υπόθεση, ωστόσο, ανέδειξε για ακόμη μία φορά το λεπτό ισοζύγιο εξουσίας στα αποδυτήρια του Μπερναμπέου. Ο Αλόνσο, που ανέλαβε με στόχο να «αναδιοργανώσει τους ρόλους» μιας ομάδας δύσκολα ιεραρχημένης, δείχνει αποφασισμένος να επιβάλει πειθαρχία χωρίς να θυσιάσει τη συνοχή. Η στάση του απέναντι στον Βινίσιους –κατανόηση αλλά και σταθερότητα– μοιάζει με μήνυμα τόσο προς τα αποδυτήρια όσο και προς τη διοίκηση: το πλάνο δεν εκτροχιάζεται.
Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, η συνάντηση της Τετάρτης ανάμεσα στους παίκτες υπήρξε καθοριστική. Ο Βραζιλιάνος ζήτησε συγγνώμη μπροστά σε όλους, δίνοντας την εντύπωση ενός ανθρώπου που αναγνώρισε το λάθος του. Ωστόσο, το γεγονός ότι απέφυγε να αναφέρει το όνομα του προπονητή του στο επίσημο μήνυμά του, θύμισε ότι οι πληγές δεν έχουν πλήρως γιατρευτεί.
Ο αθλητικός απολογισμός και το επόμενο βήμα
Ο Αλόνσο προσπάθησε να μεταφέρει τη συζήτηση στο αγωνιστικό κομμάτι, υπενθυμίζοντας ότι «η Ρεάλ είχε μόλις κερδίσει ένα Clásico» και ότι «η νίκη έδωσε τεράστια ώθηση στη συνοχή του συνόλου». Με πέντε βαθμούς διαφορά στην κορυφή της Liga και επίσκεψη στο Άνφιλντ στον ορίζοντα για το Champions League, ο τεχνικός έχει κάθε λόγο να διατηρεί ήρεμο το κλίμα.
«Για μένα το θέμα έκλεισε. Αυτό που με νοιάζει τώρα είναι ο αγώνας με τη Βαλένθια», είπε κλείνοντας τη συνέντευξη Τύπου, δίνοντας να εννοηθεί ότι, όσο κερδίζει, η Ρεάλ μπορεί να κρατά τις εσωτερικές της θύελλες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας — τουλάχιστον μέχρι το επόμενο επεισόδιο.
Ειδήσεις σήμερα:
Το μυστήριο των «μπλε σκύλων» του Τσερνόμπιλ και η πιο πιθανή εξήγηση
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης - Έξι προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη
Κατά τη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, ο Αλόνσο χαρακτήρισε «πολύ θαρραλέα» τη συγγνώμη του παίκτη, ο οποίος παραδέχτηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι παρασύρθηκε από τον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα. «Μίλησε με ειλικρίνεια, μίλησε με την καρδιά του. Από την Τετάρτη, όταν μίλησε στην ομάδα, για μένα το θέμα είχε λήξει. Είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία», είπε με ηρεμία ο τεχνικός της Ρεάλ.
Η κρίση και η ισορροπία των ρόλων
Η υπόθεση, ωστόσο, ανέδειξε για ακόμη μία φορά το λεπτό ισοζύγιο εξουσίας στα αποδυτήρια του Μπερναμπέου. Ο Αλόνσο, που ανέλαβε με στόχο να «αναδιοργανώσει τους ρόλους» μιας ομάδας δύσκολα ιεραρχημένης, δείχνει αποφασισμένος να επιβάλει πειθαρχία χωρίς να θυσιάσει τη συνοχή. Η στάση του απέναντι στον Βινίσιους –κατανόηση αλλά και σταθερότητα– μοιάζει με μήνυμα τόσο προς τα αποδυτήρια όσο και προς τη διοίκηση: το πλάνο δεν εκτροχιάζεται.
Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, η συνάντηση της Τετάρτης ανάμεσα στους παίκτες υπήρξε καθοριστική. Ο Βραζιλιάνος ζήτησε συγγνώμη μπροστά σε όλους, δίνοντας την εντύπωση ενός ανθρώπου που αναγνώρισε το λάθος του. Ωστόσο, το γεγονός ότι απέφυγε να αναφέρει το όνομα του προπονητή του στο επίσημο μήνυμά του, θύμισε ότι οι πληγές δεν έχουν πλήρως γιατρευτεί.
Ο αθλητικός απολογισμός και το επόμενο βήμα
Ο Αλόνσο προσπάθησε να μεταφέρει τη συζήτηση στο αγωνιστικό κομμάτι, υπενθυμίζοντας ότι «η Ρεάλ είχε μόλις κερδίσει ένα Clásico» και ότι «η νίκη έδωσε τεράστια ώθηση στη συνοχή του συνόλου». Με πέντε βαθμούς διαφορά στην κορυφή της Liga και επίσκεψη στο Άνφιλντ στον ορίζοντα για το Champions League, ο τεχνικός έχει κάθε λόγο να διατηρεί ήρεμο το κλίμα.
«Για μένα το θέμα έκλεισε. Αυτό που με νοιάζει τώρα είναι ο αγώνας με τη Βαλένθια», είπε κλείνοντας τη συνέντευξη Τύπου, δίνοντας να εννοηθεί ότι, όσο κερδίζει, η Ρεάλ μπορεί να κρατά τις εσωτερικές της θύελλες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας — τουλάχιστον μέχρι το επόμενο επεισόδιο.
🚨⚠️ Xabi Alonso: “Vinicius Jr will NOT be punished. The matter is closed”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2025
“He’s was impeccable in his speech in front of all of us”. pic.twitter.com/NopxipjzfA
Το μυστήριο των «μπλε σκύλων» του Τσερνόμπιλ και η πιο πιθανή εξήγηση
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης - Έξι προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα