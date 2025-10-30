Άρης: «Νοσοκομείο» η ομάδα πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
SPORTS
Άρης Super League 1 Μανόλο Χιμένεθ Ολυμπιακός

Άρης: «Νοσοκομείο» η ομάδα πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Πολλά τα προβλήματα του Άρη για το παιχνίδι του Σαββάτου (20:00) στο Καραϊσκάκη

Άρης: «Νοσοκομείο» η ομάδα πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα (Πέμπτη 30/10) οι ποδοσφαιριστές του Άρη, ξεκινώντας τη μίνι προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (1/11, 20:00), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει ενόψει του δύσκολου αγώνα στο Φάληρο.

Ο Χαμζά Μεντίλ έφυγε από την Καρδίτσα και το ματς με το Αιγάλεω με κάκωση στο γόνατο, όπως και ο Τάσος Δώνης. Για τους δύο ποδοσφαιριστές αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και να καθοριστεί το διάστημα απουσίας τους.

Ακόμη, ο Γκαμπριέλ Μισεουί έχει ένα χτύπημα στο πόδι και, όπως και οι Μάρτιν Φρίντεκ και Σωκράτης Διούδης, έκανε θεραπεία. Παράλληλα, ο Φαμπιάνο Λέισμαν έκανε θεραπεία στο ατομικό, ενώ ο Ντούντου Ροντρίγκες ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Στη μοναδική ευχάριστη «νότα», ο Κώστας Γαλανόπουλος συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού.

Αύριο, Παρασκευή (31/10), μετά την ολοκλήρωση της μεσημεριανής προπόνησης στο «Δασυγένειο», θα ανακοινωθεί η αποστολή του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους».


Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»

Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης