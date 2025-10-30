Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Δεν χάνει στην Ελλάδα ο Σπανούλης - Τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια η Μονακό κόντρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό
O Βασίλης Σπανούλης έχει κερδίσει δύο φορές τον Ολυμπιακό και μια τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει συμπληρώσει ακόμα χρόνο στον πάγκο της Μονακό αλλά έχει κάνει αισθητή και με το παραπάνω την παρουσία του.
Ο Έλληνας τεχνικός ανακοινώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2024 και έχει ήδη μια παρουσία σε τελικό Euroleague αφού απέκλεισε τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Final-4 του Άμπου Ντάμπι.
Ο Βασίλης Σπανούλης σε αυτό το διάστημα έχει αγωνιστεί τρεις φορές στην Ελλάδα ως προπονητής της Μονακό κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και μετράει τρεις νίκες!
Η τελευταία ήταν το βράδυ της Τετάρτης 29/11 στο ΣΕΦ εκεί όπου η Μονακό επικράτησε 92-87 του Ολυμπιακού. Στην περασμένη σεζόν η Μονακό είχε νικήσει 80-77 του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ ενώ ο Βασίλης Σπανούλης έκανε ντεμπούτο στον πάγκο της κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Στις 29 Νοεμβρίου 2024 η Μονακό κέρδιζε 91-88 τον Παναθηναϊκό στην έδρα του και ο Βασίλης Σπανούλης έγραφε ιστορία.
Η επόμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα είναι προγραμματισμένη για τις 27 Μαρτίου 2026 για το ματς με τον Παναθηναϊκό.
