Τένις: Το κάλεσμα του Τζόκοβιτς στον κόσμο για το τουρνουά της Αθήνας - Το «καλημέρα Ελλάδα» του Νόλε - Βίντεο

«

Γεια σε όλους. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα θα αγωνιστώ μπροστά σας για όλη την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω ότι είστε όσο ενθουσιασμένος είμαι εγώ και όλοι οι παίκτες που θα παίξουν στην Αθήνα, που έχει ξανά ATP τουρνουά μετά από 30 χρόνια.



Αυτό το γήπεδο είναι από τα πιο δημοφιλή γήπεδα μπάσκετ στον κόσμο, έδρα του Παναθηναϊκού, μιας από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα σας δω να γεμίζετε αυτό το υπέροχο γήπεδο και μακάρι να δείτε τένις παγκόσμιας κλάσης

» είπε ο Τζόκοβιτς.

View this post on Instagram A post shared by Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship (@hellenicchampionship)