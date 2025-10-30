Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Τένις: Το κάλεσμα του Τζόκοβιτς στον κόσμο για το τουρνουά της Αθήνας - Το «καλημέρα Ελλάδα» του Νόλε - Βίντεο
Το τουρνουά ATP 250 αρχίζει το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στην Αθήνα με την συμμετοχή του κορυφαίου τενίστα
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το τουρνουά ATP 250 τένις της Αθήνας.
Το σπουδαίο τουρνουά θα φιλοξενηθεί στο διάστημα 1-8/11 στο Telekom Center Athens και ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να δει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
Ο κατά πολλούς κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών, κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam, βρέθηκε στο γήπεδο και κάλεσε τον κόσμο να το επισκεφτεί για να δει τους αγώνες.
Ξεκίνησε μάλιστα το βίντεο του λέγοντας στα ελληνικά «καλημέρα Ελλάδα» και στη συνέχεια εξήγησε ότι το τένις επιστρέφει στην Αθήνα εκθειάζοντας και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη.
«Γεια σε όλους. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα θα αγωνιστώ μπροστά σας για όλη την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω ότι είστε όσο ενθουσιασμένος είμαι εγώ και όλοι οι παίκτες που θα παίξουν στην Αθήνα, που έχει ξανά ATP τουρνουά μετά από 30 χρόνια.
Αυτό το γήπεδο είναι από τα πιο δημοφιλή γήπεδα μπάσκετ στον κόσμο, έδρα του Παναθηναϊκού, μιας από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα σας δω να γεμίζετε αυτό το υπέροχο γήπεδο και μακάρι να δείτε τένις παγκόσμιας κλάσης» είπε ο Τζόκοβιτς.
