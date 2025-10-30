Μπαρτζώκας: Οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα, αμυντικά είμαστε πολύ κάτω από το επίπεδο που θέλουμε - Βίντεο

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την ήττα από την Μονακό και να εστιάσει στην αυριανή (31/10, 21.15) αναμέτρηση με την Χαποέλ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Euroleague.



O Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day της Πέμπτης για τις αδυναμίες του φετινού Ολυμπιακού και στάθηκε ιδιαίτερα στην άμυνα.

«Οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα σε αυτή την περίπτωση» είπε αρχικά και συνέχισε: «Αμυντικά είμαστε πολύ κάτω από το επίπεδο που θέλουμε και που ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό απαιτεί καλές συνεργασίες, αλλά και αυτοθυσία, θέληση και να κάνουμε όλα τα μικρά πράγματα που είναι σημαντικά. Αυτή τη στιγμή δεν τα κάνουμε συστηματικά, αλλά μόνο σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Και φυσικά αν το ματς στραβώσει όπως χθες λόγω της ποιότητας του αντιπάλου και πολλών άλλων πραγμάτων, χάνουμε. Τώρα παίζουμε την καλύτερη επίθεση στην λίγκα, έχουν 93 πόντους μέσο όρο. Είναι σε πολλές κατηγορίες πρώτοι στην λίγκα.



Έχουν ISO, παίρνουν σκορ από τους pick and roll handlers. Προφανώς πρέπει να κάνουμε αμυντικό step up, ατομικά και ομαδικά. Χθες που είχαμε ένα 18% στο τρίποντο, που εκτελέσαμε ανοργάνωτα και πήγαμε σε πολύ ελεύθερο παιχνίδι, σκοράραμε 88 πόντους. Σε αυτά τα παιχνίδια για σκοράρεις θα πρέπει να ξεκινήσεις από την πίσω πλευρά του γηπέδου για να βρεις αυτοπεποίθηση, ταχύτητα και ρυθμό. Επειδή το ταλέντο περισσεύει στις ομάδες της Ευρωλίγκας αν ο αντίπαλος νιώσει άνετα, τότε το πληρώνεις».

Από την πλευρά του, ο Τάισον Γουόρντ, τόνισε: «Δεν είναι θέμα τακτικής, αλλά physicality και πόσο θα το διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε καλά και θα πρέπει να δούμε πώς θα διατηρήσουμε αυτή την πίεση. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε δυνατά, το πιο σημαντικό είναι η σκληράδα».