Άταμαν: «Με τη Μονακό πρέπει να παίξουμε έξυπνα χωρίς να κάνουμε λάθη»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε πολύ καλή ομάδα την ομάδα, στάθηκε στην εμφάνιση των Τζέιμς, Ντιαλό κόντρα στον Ολυμπιακό και άφησε ανοικτή τη συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου
Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη διαβολοβδομάδα της Euroleague με δύσκολη έξοδο στην έδρα της Μόνακό η οποία το βράδυ της Τετάρτης επικράτησε του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.
Οι πράσινοι θα αγωνιστούν χωρίς τους Χολμς, Σαμοντούροβ, Λεσόρ και με ερωτηματικό τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, με τον Έργκιν Άταμαν να στέκεται στην εξαιρετική εικόνα που παρουσίασαν οι Μονεγάσκοι στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
«Η Μονακό είναι πολύ καλή ομάδα και έχει ομοιότητες με την περσινή σεζόν. Το ρόστερ που πήγε τελικό Euroleague. Είδα το χθεσινό ματς κόντρα στον Ολυμπιακό. Έκαναν υπέροχο ματς ειδικά ο Τζέιμς και ο Ντιάλο. Θα είναι σκληρό ματς. Ίδια στρατηγική. Πρέπει να παίξουμε έξυπνα χωρίς να κάνουμε λάθη.
Πολύ σημαντική η άμυνα μας γιατί έχουν πολύ καλούς παίκτες στην επίθεση. Σημαντική η άμυνα. Μερικές φορές παίζεις καλά αλλά άλλες φορές έχεις προβλήματα. Παίζουμε εκτός έδρας και πρέπει να κρατήσουμε ισορροπία στην άμυνα σε όλο το ματς. Επιθετικά θα βρούμε τη λύση», είπε ο Τούρκος τεχνικός και ερωτηθείς για την κατάσταση του Ρογκαβόπουλου σημείωσε: «Θα προπονηθεί στο γήπεδο της Μονακό και μετά θα αποφασίσουμε αν θα παίξει στο ματς».
