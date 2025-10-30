Άταμαν: «Με τη Μονακό πρέπει να παίξουμε έξυπνα χωρίς να κάνουμε λάθη»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε πολύ καλή ομάδα την ομάδα, στάθηκε στην εμφάνιση των Τζέιμς, Ντιαλό κόντρα στον Ολυμπιακό και άφησε ανοικτή τη συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου