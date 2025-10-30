Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τους αγώνες για τη Euroleague
Στο πρόγραμμα και αγώνες της Serie A
Η Euroleague κυριαρχεί στις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις ενώ στο πρόγραμμα υπάρχουν και αγώνες της Serie A.
H Ζάλγκιρις υποδέχεται στις 20:00 τη Βιλερμπάν (Nova Sports start), στις 21:15 η Μακάμπι Τελ Αβίβ φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα (Νova Sports 2). Στις 21:30 ακολουθεί το Αρμάνι Μιλάνο - Παρί (Nova Sports 4), την ίδια ώρα Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 5) και Βαλένθια - Ντουμπάι BC (Nova sports 6).
Η αυλαία κλείνει στις 22:00 με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε (Nova Sports prime).
- Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Κάλιαρι - Σασουόλο (19:30, Cosmote Sport 2)
- Ζαλγκίρις - Βιλερμπάν (20:00, Nova Sports start)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας (Nova Sports 2)
- Aρμάνι Μιλάνο - Παρί (21:30, Nova Sports 4)
- Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια (21:30, Nova Sports 5)
- Βαλένθια - Ντουμπάι BC (21:30, Nova Sports 6)
- Πίζα - Λάτσιο (21:45,Cosmote Sport 1)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε (22:00, Nova Sports prime)
Ειδήσεις σήμερα:
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Αστυνομικοί έσωσαν 26χρονο που αιμορραγούσε ακατάσχετα σε ασανσέρ στη Νέα Ιωνία - Δείτε φωτογραφίες
«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί» - Πανικός στα πρώτα τηλεφωνήματα για τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιού Τζέρσεϊ
