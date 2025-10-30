Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τους αγώνες για τη Euroleague
Στο πρόγραμμα και αγώνες της Serie A

Η Euroleague κυριαρχεί στις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις ενώ στο πρόγραμμα υπάρχουν και αγώνες της Serie A.

H Ζάλγκιρις υποδέχεται στις 20:00 τη Βιλερμπάν (Nova Sports start), στις 21:15 η Μακάμπι Τελ Αβίβ φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα (Νova Sports 2). Στις 21:30 ακολουθεί το Αρμάνι Μιλάνο - Παρί (Nova Sports 4), την ίδια ώρα Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 5) και Βαλένθια - Ντουμπάι BC (Nova sports 6).

Η αυλαία κλείνει στις 22:00 με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε (Nova Sports prime).

