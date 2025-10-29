Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Μπενίτεθ: «Μου άρεσε η αντίδραση, το μοναδικό αρνητικό ήταν κάποιοι τραυματισμοί»
Μπενίτεθ: «Μου άρεσε η αντίδραση, το μοναδικό αρνητικό ήταν κάποιοι τραυματισμοί»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού εξήρε τους παίκτες του μετά τη νίκη (2-1) επί του Ατρόμητου, τονίζοντας ότι η ομάδα έδειξε χαρακτήρα μετά το γκολ που δέχθηκε
Ικανοποιημένος από την αντίδραση και τη συνολική εικόνα των ποδοσφαιριστών του παρουσιάστηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, μετά τη νίκη (2-1) επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι για το Κύπελλο Ελλάδας.
Ο Ισπανός τεχνικός, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, στάθηκε κυρίως στον χαρακτήρα που επέδειξε η ομάδα του, παρά τις αντιξοότητες.
«Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους παίκτες μου σήμερα. Μου άρεσε η αντίδραση των ποδοσφαιριστών που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα και αγωνίστηκαν σήμερα», σημείωσε ο 65χρονος τεχνικός.
Ο Μπενίτεθ αναγνώρισε την υπεροχή της ομάδας του στο πρώτο μέρος και εξήρε τη διαχείριση της πίεσης: «Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που θα μπορούσαμε να πετύχουμε κάποιο γκολ, όμως μου άρεσε το πώς αντιδράσαμε από τη στιγμή που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ.»
Ως μοναδικό αρνητικό στοιχείο της βραδιάς, ο προπονητής στάθηκε στους τραυματισμούς, κάτι που αποτελεί πηγή ανησυχίας: «Το μοναδικό αρνητικό της σημερινής εμφάνισης ήταν κάποιοι τραυματισμοί και κάποιες μικροενοχλήσεις, τους οποίους πρέπει να δούμε.»
Τέλος, δικαιολόγησε τον σχηματισμό και τις επιλογές του: «Η ιδέα ήταν να πάρουμε το καλύτερο με τους παίκτες που αποφασίστηκε να ξεκινήσουν. Αυτός ο σχηματισμός ήταν που πιστεύουμε πως ταίριαζε στην ομάδα κι γι’ αυτό τον επιλέξαμε.»
