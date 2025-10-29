Τα «ερυθρόλευκα» γενέθλια του Φουρνιέ - Δείτε βίντεο
Μία όμορφη έκπληξη περίμενε τον Εβάν Φουρνιέ δια χειρός... Ολυμπιακού για τα 33α γενέθλιά του μετά το μεσημεριανό γεύμα της ομάδας

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό, απόψε (28/10) στην αρχή μίας ακόμη «διαβολοβδομάδας» στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» βγήκαν λίγο εκτός των συνηθειών τους γύρω από το κομμάτι της διατροφής πριν από το απαιτητικό ματς. Η εξαίρεση βέβαια έγινε λόγω των γενεθλίων του Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος γκαρντ έκλεισε τα 33 του και η ΚΑΕ Ολυμπιακός του ετοίμασε τούρτα για να του ευχηθούν συμπαίκτες και σταφ σε αυτή την ξεχωριστή μέρα.


