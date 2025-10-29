H πρώτη προπόνηση του Χρήστου Κόντη με τον ΟΦΗ - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
H πρώτη προπόνηση του Χρήστου Κόντη με τον ΟΦΗ - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ο Έλληνας τεχνικός θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Κρητικών στο κυριακάτικο ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη

Η εντός έδρας ήττα του ΟΦΗ από τον Ατρόμητο έφερε την απομάκρυνση του Μίλαν Ράσταβατς από τον πάγκο των Κρητικών και τον ερχομό του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Χρήστου Κόντη

Ο Έλληνας τεχνικός ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα και έκανε την πρώτη του προπόνηση στον πάγκο του ΟΦΗ. 

Το επιτελείο του αποτελείται από  τους, Αλέξανδρο Τζιόλη (άμεσος συνεργάτης προπονητή), Ευθύμη Κυπριανού (προπονητής φυσικής κατάστασης), Διονύση Χιώτη (προπονητής τερματοφυλάκων) και Χάρη Τσελεμπόνη (αναλυτής).

Το ντεμπούτο του στον πάγκο του ΟΦΗ θα γίνει την επόμενη αγωνιστική της Stoiximan Super League με τον Αστέρα στην Τρίπολη. 

Η πρώτη προπόνηση του Κόντη στον ΟΦΗ 29/10/25 #oficretefc

