Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
H πρώτη προπόνηση του Χρήστου Κόντη με τον ΟΦΗ - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
H πρώτη προπόνηση του Χρήστου Κόντη με τον ΟΦΗ - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Έλληνας τεχνικός θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Κρητικών στο κυριακάτικο ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη
Η εντός έδρας ήττα του ΟΦΗ από τον Ατρόμητο έφερε την απομάκρυνση του Μίλαν Ράσταβατς από τον πάγκο των Κρητικών και τον ερχομό του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Χρήστου Κόντη.
Ο Έλληνας τεχνικός ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα και έκανε την πρώτη του προπόνηση στον πάγκο του ΟΦΗ.
Το επιτελείο του αποτελείται από τους, Αλέξανδρο Τζιόλη (άμεσος συνεργάτης προπονητή), Ευθύμη Κυπριανού (προπονητής φυσικής κατάστασης), Διονύση Χιώτη (προπονητής τερματοφυλάκων) και Χάρη Τσελεμπόνη (αναλυτής).
Το ντεμπούτο του στον πάγκο του ΟΦΗ θα γίνει την επόμενη αγωνιστική της Stoiximan Super League με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Ο Έλληνας τεχνικός ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα και έκανε την πρώτη του προπόνηση στον πάγκο του ΟΦΗ.
Το επιτελείο του αποτελείται από τους, Αλέξανδρο Τζιόλη (άμεσος συνεργάτης προπονητή), Ευθύμη Κυπριανού (προπονητής φυσικής κατάστασης), Διονύση Χιώτη (προπονητής τερματοφυλάκων) και Χάρη Τσελεμπόνη (αναλυτής).
Το ντεμπούτο του στον πάγκο του ΟΦΗ θα γίνει την επόμενη αγωνιστική της Stoiximan Super League με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα