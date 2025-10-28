Ολυμπιακός: Με αρκετές αλλαγές κόντρα στον Βόλο για το Κύπελλο
SPORTS
Ολυμπιακός Βόλος Κύπελλο ποδοσφαίρου Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ολυμπιακός: Με αρκετές αλλαγές κόντρα στον Βόλο για το Κύπελλο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός αποστολής τους Τζολάκη, Ελ Καμπί, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μάρτινς, Ρέτσο, Ορτέγκα και Γκαρθία

Ολυμπιακός: Με αρκετές αλλαγές κόντρα στον Βόλο για το Κύπελλο
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου με τον Βόλο στο Γ. Καραϊσκάκης (17.30).

Ο τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως είναι λογικό, θα ξεκουράσει αρκετούς βασικούς.

Στην αποστολή, λοιπόν, που αποτελείται από 22 ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονται οι Τζολάκης, Ελ Καμπί, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μάρτινς, Ρέτσος, Ορτέγκα, Γκαρθία.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Μπότης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζος, Ροντινέι, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.


Ειδήσεις σήμερα

Το Μ1117, ο Κένταυρος, ο Υπερίων και η Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα νέα οπλικά συστήματα που εντυπωσίασαν στην Θεσσαλονίκη

Η Σώτη Τριανταφύλλου στον Δανίκα: Όσα γίνονται στη Γαλλία δείχνουν τον αυτοκτονικό πειρασμό της Δύσης

Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης