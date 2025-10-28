Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Ολυμπιακός: Με αρκετές αλλαγές κόντρα στον Βόλο για το Κύπελλο
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός αποστολής τους Τζολάκη, Ελ Καμπί, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μάρτινς, Ρέτσο, Ορτέγκα και Γκαρθία
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου με τον Βόλο στο Γ. Καραϊσκάκης (17.30).
Ο τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως είναι λογικό, θα ξεκουράσει αρκετούς βασικούς.
Στην αποστολή, λοιπόν, που αποτελείται από 22 ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονται οι Τζολάκης, Ελ Καμπί, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μάρτινς, Ρέτσος, Ορτέγκα, Γκαρθία.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:
Πασχαλάκης, Μπότης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζος, Ροντινέι, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
