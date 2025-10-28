Ολυμπιακός: Μπαίνει στις ομαδικές προπονήσεις ο Έβανς

Ευχάριστα νέα για τον Ολυμπιακό, μιας και ο Κίναν Έβανς αναμένεται να μπει στις ομαδικές προπονήσεις της ομάδας, μετά τον τραυματισμό το λίγο πριν το ξεκίνημα της φετινής σεζόν