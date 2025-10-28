Μπαρτζώκας: «Είναι οξύμωρο, μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει ο πλανήτης ότι ο Ολυμπιακός είναι ελλιπής»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τον Κίναν Έβανς, το επερχόμενο παιχνίδι με τη Μονακό αλλά και τα power rankings τα οποία δημοσίευσε η EuroLeague