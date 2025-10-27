Η ανάλυση του Λανουά: «Σωστό το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» - Καμία αναφορά στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ και στο ΠΑΟΚ-Βόλος

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης κόρνερ στο πρώτο δοκάρι ο αμυντικός του Αστέρα υποπίπτει σε καθαρό φάουλ, κρατώντας τη φανέλα του αντιπάλου του ενώ η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού. Έχοντας αυτή τη συμπεριφορά ο αμυντικός παίρνει το ρίσκο να καταλογιστεί πέναλτι, κάτι που περιμέναμε. Αν ο διαιτητής δεν μπορέσει να δει το περιστατικό κατά τη διάρκεια του αγώνα, το VAR πρέπει να παρέμβει και να τον καλέσει σε onfield review.

».

Σωστή χαρακτήρισε την απόφαση του Θανάση Τζήλου για τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής προχώρησε στην καθιερωμένη ανάλυση των φάσεων της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και στο βίντεο του δεν ανέφερε καθόλου το πέναλτι που ζήτησε ο Βόλος στο μαρκάρισμα του Σάστρε στον Λάμπρου στην Τούμπα.Δεν υπάρχει και αναφορά στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ αφού δεν υπήρχαν αμφισβητούμενες φάσεις.



Για το πέναλτι που κέρδισε ο Παναιτωλικός: «Κατά τη διάρκεια σέντρας μετά από εκτέλεση κόρνερ και οι δύο παίκτες προσπαθούν να διεκδικήσουν την μπάλα με κεφαλιά. Ο αμυντικός της Κηφισιάς αγγίζει την μπάλα με το χέρι/ώμο σε φυσική θέση, χωρίς επιπλέον κίνηση και με τη μπάλα να βρίσκεται ανάμεσα στους δύο παίκτες. Δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι σε αυτή την περίπτωση. Υπενθυμίζεται στους διαιτητές να παίρνουν τη σωστή απόφαση μπροστά στην οθόνη, όταν το VAR τους καλεί λανθασμένα σε on-field review».

Για την κόκκινη στον Αντόνισε: «Ο παίκτης της Κηφισιάς κάνει τάκλιν στον αντίπαλό του διεκδικώντας τη μπάλα από τα πλάγια με το δεξί του πόδι, βρίσκοντας με τις τάπες τον αντίπαλό του πάνω από τον αστράγαλο με υπερβολική δύναμη. Διακινδυνεύει την ασφάλεια του αντιπάλου του και υποπίπτει σε σοβαρό φάουλ. Το VAR σωστά τον κάλεσε σε on-field review για την κόκκινη κάρτα».

Για την αποβολή του Λύρατζη: «Σε αυτή την περίπτωση μετά από μακρινή μπαλιά ο παίκτης της ΑΕΛ Novibet επιχείρησε κεφαλιά, ενώ ο παίκτης του Πανσερραϊκού προσπάθησε να παίξει την μπάλα με το πόδι. Με αυτή την επιλογή ο παίκτης ρισκάρει την ασφάλεια του αντιπάλου, με το πόδι τεντωμένο και βρίσκοντας τον αντίπαλο με τις τάπες στο πρόσωπο. Αν ο διαιτητής δεν δείξει την κόκκινη κάρτα, περιμένουμε απαραίτητα παρέμβαση του VAR».