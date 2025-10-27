«Είμαι ο Εργκίν Aταμάν, έφτιαξα την καριέρα μου με δικές μου μεθόδους και δεν θα αλλάξω» - To ξέσπασμα του προπονητή του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague αντιμετωπίζοντας πρώτα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens την Τρίτη (28/10, 21:15) και την Παρασκευή (29/10, 21:15) τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε κατά τη διάρκεια της media day των «πράσινων» για τις απουσίες αλλά και τη δική του τακτική.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν



Για τις απουσίες: «Εκτός από τον Ρογκαβόπουλο, όλοι προπονήθηκαν αυτή τη στιγμή. Αν αύριο δεν έχουμε κάποια νέα, θα είμαστε κανονικά στο γήπεδο. Εκτός από τον Ρογκαβόπουλο, όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στο γήπεδο.

Φυσικά, ο Σαμοδούροφ όχι ακόμα, αλλά οι άλλοι ναι. Κ κάναμε καλή προπόνηση τώρα, οπότε θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Ο Χολμς, ο Χουάντσο και ο Ναν. Όλοι τους προπονήθηκαν και πιστεύω ότι θα είναι κανονικά στο γήπεδο αύριο».

Για το ματς κόντρα στην Μακάμπι: «Η Μακάμπι είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Παίζει παιχνίδι με πολλά σκορ, έχει επιθετική ροή, παίζει motion offense. Διαθέτει έναν πολύ έμπειρο γκαρντ, τον Ταμίρ Μπλατ, που είναι εξαιρετικός τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία.

Και φυσικά, ο Λόνι Γουόκερ είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ, πολύ καλός παίκτης. Ο Σόρκιν είναι επίσης πολύ έξυπνος και αξιόπιστος. Έχουν μεγάλη εμπειρία. Παίζουν κάθε παιχνίδι στο ίδιο επίπεδο. Ίσως μέχρι τώρα να έχουν μόνο δύο νίκες, αλλά είναι σημαντικές — κέρδισαν την Χάποελ και νίκησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχασαν από τον Ολυμπιακό με έναν πόντο στην τελευταία κατοχή. Είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη, και κάθε φορά τα παιχνίδια μας μαζί τους, όλα αυτά τα χρόνια, είναι δύσκολα. Και το αυριανό θα είναι πολύ δύσκολο. Φυσικά, χρειαζόμαστε 100% δυνατή ατμόσφαιρα, σκληρούς οπαδούς να είναι δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ομάδας, με όλα αυτά τα προβλήματα τραυματισμών. Να είναι ενεργοί στο γήπεδο, να βοηθήσουν την ομάδα, να δώσουν κίνητρο και επιπλέον ενέργεια στο παρκέ».

Για το τι πρέπει να βελτιώσουν: «Φέτος η EuroLeague ξεκίνησε παράξενα. Όπως βλέπετε, έχουμε παίξει μόλις έξι παιχνίδια και ήδη παραπονιόμαστε για την κατάστασή μας, αλλά έχουμε τέσσερις νίκες. Μπορούμε να παραπονεθούμε για το παιχνίδι στη Μπολόνια, αλλά μόλις μία εβδομάδα πριν νικήσαμε την Εφές στην Κωνσταντινούπολη.

Η Εφές νίκησε τον Ολυμπιακό, άρα όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Μόνο η Χάποελ έχει μία ήττα από τη Μακάμπι.

Το σημαντικό είναι να βρούμε την ισορροπία ως ομάδα, να είμαστε πνευματικά και σωματικά έτοιμοι να δουλέψουμε και να παίξουμε επιθετικά στο γήπεδο. Είμαι έτοιμος και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα τελικά θα βρει την ισορροπία της. Αλλά κάθε ματς είναι σημαντικό για να πάρουμε τους βαθμούς. Αν χάσουμε τώρα κρίσιμους βαθμούς, μετά θα είναι επικίνδυνο. Οπότε, πρέπει απλώς να μείνουμε συγκεντρωμένοι πνευματικά και να παίξουμε όπως στα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε ήδη κερδίσει».

Για το ότι επιλέγει να κάθεται σιωπηλός ορισμένες φορές: «Στο μπάσκετ υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Εγώ χρησιμοποιώ τις δικές μου. Είμαι ο Εργκίν Αταμάν, έφτιαξα την καριέρα μου με τις δικές μου μεθόδους και θα συνεχίσω να το κάνω έτσι.

Μερικές φορές θα μιλήσω, μερικές φορές θα μιλήσω πολύ έντονα, μερικές φορές θα μείνω σιωπηλός. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν».

Για το αν ανέβηκε το ποσοστό ετοιμότητας της ομάδας: «Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί έχουμε πολλούς παίκτες που μόλις τώρα προπονήθηκαν όλοι μαζί μετά από πολλές μέρες. Στη Μπολόνια δεν είχαμε τον Χολμς.

Στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος δεν είχαμε Μαν, Χολμς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ακόμη και στη Μπολόνια, ο Χουάντσο έπαιξε μόνο πέντε λεπτά χωρίς να είναι έτοιμος, γιατί ήταν τραυματίας.

Πρέπει να είμαστε όλοι 100%. Η ομάδα χρειάζεται να προπονείται όλοι μαζί, να αρχίσουμε να παίζουμε ξανά μαζί. Τότε θα είμαστε όπως πέρσι.

Δεν υπάρχει λόγος να μην είμαστε οι ίδιοι. Η ομάδα απλώς πρέπει να δουλέψει μαζί, γιατί δεν είχαμε κανονική προετοιμασία για διάφορους λόγους».



Πηγή: www.gazzetta.gr



Ειδήσεις σήμερα:



Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε



Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.



Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου

