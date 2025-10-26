Νέες αιχμές Αταμάν προς τους παίκτες του: «Δεν κερδίζουμε μόνο με τη φανέλα, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία»

Ο Εργκίν Άταμαν ξέσπασε ύστερα από ερωτήσεις που του έγιναν στη συνέντευξη Τύπου αναφορικά με τη νοοτροπία της ομάδας με αφορμή το ματς στην Μπολόνια και τις πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών