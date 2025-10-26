Μπαρτζώκας: «Ερχόμενοι από το Μόναχο στη Μύκονο, είχαμε μια διάθεση διακοπών στο πρώτο ημίχρονο»
Μπαρτζώκας: «Ερχόμενοι από το Μόναχο στη Μύκονο, είχαμε μια διάθεση διακοπών στο πρώτο ημίχρονο»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τα δύο πρόσωπα του Ολυμπιακού στη Μύκονο αλλά και την δύσκολη συνέχεια
Ο Ολυμπιακός αν και δεν έπαιξε καλά στο 1ο μέρος πάτησε... γκάζι στην 3η περίοδο και επικράτησε 91-65 της Μυκόνου στην έδρα σ' αγώνα της Stoiximan Basket League.
Μετά το ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τα δύο πρόσωπα του Ολυμπιακού στη Μύκονο αλλά και την δύσκολη συνέχεια στη Euroleague.
Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου
«Κατ’ αρχάς, να πούμε πολλά συγχαρητήρια στη Μύκονο για τη διοργάνωση του αγώνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: με το γήπεδο και την εξέλιξή του, με τη φιλοξενία που παρέχουν στους φιλοξενούμενους, αλλά και με το αγωνιστικό τους προφίλ. Είναι μια πολύ μαχητική ομάδα, με γκαρντ που ελέγχουν το παιχνίδι, πολύ επιθετικοί στην άμυνα.
Όταν εμείς, στο πρώτο ημίχρονο, αποφασίσαμε ότι δεν πρέπει να κουραστούμε ιδιαίτερα και δεν κάναμε αυτά που μας κάνουν καλή ομάδα, είχαμε δυσκολίες. Προφανώς, στο τρίτο δεκάλεπτο επιστρέψαμε στις αρχές μας, να πασάρουμε πολύ την μπάλα, να δημιουργούμε ανοιχτά σουτ, να παίζουμε καλύτερα στην άμυνα, τότε κερδίσαμε το παιχνίδι.
Επαναλαμβάνω σε ό,τι αφορά τη Μύκονο, όταν βλέπεις τους Αμερικανούς να κάνουν βουτιά στο transition για να τελειώσουν ένα καλάθι, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για μια ομάδα. Δείχνει ότι πραγματικά ενδιαφέρονται, νοιάζονται για την ομάδα και, επίσης, νοιάζονται να ακολουθήσουν το πλάνο του προπονητή τους».
Για το πιεσμένο πρόγραμμα: «Είναι μια ρουτίνα που έχει η ομάδα. Νομίζω ότι, ερχόμενοι από τους 7 βαθμούς του Μονάχου στους 25 εδώ, σου δημιουργείται μια διάθεση για διακοπές, και αυτό φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο.
Αλλά είναι η δουλειά μας. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που την κάνουμε. Εγώ προσωπικά χάρηκα που, σε δύο ώρες από το Μόναχο, με απευθείας πτήση, ήμασταν εδώ. Φυσικά, έχουμε δύο ματς την επόμενη εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Το πρόγραμμά μας είναι αυτό. Αν παραπονιόμαστε, θα γίνεται δυσκολότερο.
Χαίρομαι που αγωνιζόμαστε σε αυτό το επίπεδο, πιστεύουμε στην ομάδα μας. Υπάρχουν 3-4 παίκτες που δεν έπαιξαν σήμερα, αλλά θα είναι στο ρόστερ της Τετάρτης, οπότε ελπίζω να παρουσιαστούμε φρέσκοι και έτοιμοι πνευματικά για τα ματς που έχουμε μπροστά μας».
Όλες οι ειδήσεις
Οι ρυθμίσεις που ανοίγουν τα κλειστά σπίτια - Όλα τα κίνητρα για ιδιοκτήτες, τα οφέλη για ενοικιαστές
Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους
Χασάν Ταχσίν πασάς στους Βούλγαρους: «Από τους Έλληνες την πήραμε τη Θεσσαλονίκη, στους Έλληνες θα τη δώσουμε»
Μετά το ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τα δύο πρόσωπα του Ολυμπιακού στη Μύκονο αλλά και την δύσκολη συνέχεια στη Euroleague.
Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου
«Κατ’ αρχάς, να πούμε πολλά συγχαρητήρια στη Μύκονο για τη διοργάνωση του αγώνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: με το γήπεδο και την εξέλιξή του, με τη φιλοξενία που παρέχουν στους φιλοξενούμενους, αλλά και με το αγωνιστικό τους προφίλ. Είναι μια πολύ μαχητική ομάδα, με γκαρντ που ελέγχουν το παιχνίδι, πολύ επιθετικοί στην άμυνα.
Όταν εμείς, στο πρώτο ημίχρονο, αποφασίσαμε ότι δεν πρέπει να κουραστούμε ιδιαίτερα και δεν κάναμε αυτά που μας κάνουν καλή ομάδα, είχαμε δυσκολίες. Προφανώς, στο τρίτο δεκάλεπτο επιστρέψαμε στις αρχές μας, να πασάρουμε πολύ την μπάλα, να δημιουργούμε ανοιχτά σουτ, να παίζουμε καλύτερα στην άμυνα, τότε κερδίσαμε το παιχνίδι.
Επαναλαμβάνω σε ό,τι αφορά τη Μύκονο, όταν βλέπεις τους Αμερικανούς να κάνουν βουτιά στο transition για να τελειώσουν ένα καλάθι, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για μια ομάδα. Δείχνει ότι πραγματικά ενδιαφέρονται, νοιάζονται για την ομάδα και, επίσης, νοιάζονται να ακολουθήσουν το πλάνο του προπονητή τους».
Για το πιεσμένο πρόγραμμα: «Είναι μια ρουτίνα που έχει η ομάδα. Νομίζω ότι, ερχόμενοι από τους 7 βαθμούς του Μονάχου στους 25 εδώ, σου δημιουργείται μια διάθεση για διακοπές, και αυτό φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο.
Αλλά είναι η δουλειά μας. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που την κάνουμε. Εγώ προσωπικά χάρηκα που, σε δύο ώρες από το Μόναχο, με απευθείας πτήση, ήμασταν εδώ. Φυσικά, έχουμε δύο ματς την επόμενη εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Το πρόγραμμά μας είναι αυτό. Αν παραπονιόμαστε, θα γίνεται δυσκολότερο.
Χαίρομαι που αγωνιζόμαστε σε αυτό το επίπεδο, πιστεύουμε στην ομάδα μας. Υπάρχουν 3-4 παίκτες που δεν έπαιξαν σήμερα, αλλά θα είναι στο ρόστερ της Τετάρτης, οπότε ελπίζω να παρουσιαστούμε φρέσκοι και έτοιμοι πνευματικά για τα ματς που έχουμε μπροστά μας».
Όλες οι ειδήσεις
Οι ρυθμίσεις που ανοίγουν τα κλειστά σπίτια - Όλα τα κίνητρα για ιδιοκτήτες, τα οφέλη για ενοικιαστές
Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους
Χασάν Ταχσίν πασάς στους Βούλγαρους: «Από τους Έλληνες την πήραμε τη Θεσσαλονίκη, στους Έλληνες θα τη δώσουμε»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα