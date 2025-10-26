«Πέταξε» βαθμούς στη Νέα Σμύρνη η πρωτοπόρος Καλαμάτα, 1-1 με τον Πανιώνιο - Δείτε τα γκολ

Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε στο 60'.Ο Κατάλντι έβγαλε μια εξαιρετική κάθετη, ο Καλουτσικίδης πάσαρε στον Μπονέτο, εκείνος έκανε τη σέντρα και ο Μορέιρα με προβολή έφερε το ματς στα ίσια (1-1).Δύο λεπτά αργότερα, στο 62’, ο Μπελμόντ επιχείρησε ένα δυνατό σουτ που κόντραρε, βρήκε στο δοκάρι και κατέληξε κόρνερ.Η τελευταία καλή στιγμή στο ματς σημειώθηκε στο 84', με τον Καλουτσικίδη να δοκιμάζει μία κεφαλιά και τον Γιαννακόπουλο να επεμβαίνει σωτήρια.Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος (65′ λ.τ Τσαντήλας), Γιένσεν, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς, Μπελμόντ, Στούπης, Φαν ντερ Βάτερ (46′ λ.τ Γιάκοβλεφ), Μόρσεϊ (73′ Βοΐλης), Παπαγεωργίου, Μωραΐτης.Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος, Καλουτσικίδης, Τσορνομάζ, Κατάλντι, Παμλίδης, Τσέλιος (74′ Κωτσόπουλος), Μορέιρα, Μπρούνο Γκάμα (46′ Μπονέτο).1. Καλαμάτα 172. Πανιώνιος 153. Ολυμπιακός Β 134. Athens Kallithea 125. Μαρκό 126. Ελλάς Σύρου 97. Αιγάλεω 68. ΠΑΕ Χανιά 69. Παναργειακός 310. Ηλιούπολη 1