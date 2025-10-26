Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Super League: Ντέρμπι αποδείξεων στο Φάληρο, με αέρα Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Αστέρα
Το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής είναι αυτό που διεξάγεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ στις 21:00
Το πρόγραμμα της Κυριακής για την 8η αγωνιστική της Super League ξεκινάει στη Λιβαδειά στις 17:00 με τον Λεβαδειακό που συνεχίζει να εντυπωσιάζει να φιλοξενεί τον Άρη, ο οποίος αγνοεί τη νίκη εδώ και τρεις αγωνιστικές.
Μισή ώρα αργότερα στις 17:30 ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει το ντεμπούτο του στον πράσινο πάγκο κόντρα στον ουραγό Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος αγνοεί τη νίκη στο πρωτάθλημα.
Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ μετά το τεράστιο διπλό στη Γαλλία επί της Λιλ θέλει να παραμείνει στην κορυφή υποδεχόμενος στην Τούμπα τον Βόλο (19:30), που έχει πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα όντας στην 4η θέση.
Λεβαδειακός - Άρης (17:00 - NovaSports 2)
Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης (17:30 - CosmoteSport 1)
ΠΑΟΚ - Βόλος (19:30 - NovaSports Prime)
Ολυμπιακός - ΑΕΚ (21:00 - CosmoteSport 1)
1. ΠΑΟΚ 17
2. Ολυμπιακός 16
3. ΑΕΚ 16
Το πρόγραμμα της Super LeagueΤο κυριακάτικο τηλεοπτικό πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής
Η βαθμολογία (8η αγωνιστική)
4. Βόλος 12
5. Λεβαδειακός 11
6.Άρης 11
7. Κηφισιά 9
8. Παναθηναϊκός 9
9.Ατρόμητος 9
10.Παναιτωλικός 8
11.ΑΕΛ Novibet 7
12.ΟΦΗ 6
13. Πανσερραϊκός 5
14. Αστέρας AKTOR 3
*Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα.
**Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά, Ατρόμητος έχουν ματς περισσότερο.
Όλες οι ειδήσεις
Οι ρυθμίσεις που ανοίγουν τα κλειστά σπίτια - Όλα τα κίνητρα για ιδιοκτήτες, τα οφέλη για ενοικιαστές
Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους
Χασάν Ταχσίν πασάς στους Βούλγαρους: «Από τους Έλληνες την πήραμε τη Θεσσαλονίκη, στους Έλληνες θα τη δώσουμε»
