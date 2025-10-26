Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός - Αστέρας και το Ρεάλ-Μπαρτσελόνα
Σπουδαίες αναμετρήσεις σήμερα σε όλη την Ευρώπη με μεγάλο ενδιαφέρον
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου είναι γεμάτο από σπουδαία και ενδιαφέρονται παιχνίδια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Φυσικά στην Ελλάδα ξεχωρίζει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 21:00 για την 8η αγωνιστική της Super League, ενώ νωρίτερα στις 17:30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Αστέρα ΑΚΤΟR στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των «πράσινων». Στις 19:30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Βόλο στην Τούμπα.
Στα εκτός των συνόρων, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο El Clasico. H Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» την Μπαρτσελόνα για το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης και αμφότερες θέλουν τη νίκη όσο κυνηγούν τη... μοναξιά στην πρώτη θέση.
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΑναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
08:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Αγώνας)
10:00 Novasports Start Γκουανγκτζόου Τένις
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε – Τουρκ Τέλεκομ Turkish Basketball Super League
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος – Ολυμπιακός GBL
13:15 Novasports 2 Τβέντε – Άγιαξ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μούρθια – Μπασκόνια ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Τζένοα Serie A
14:00 Action 24 Πανιώνιος – Καλαμάτα Super League 2
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Χαρτς – Σέλτικ Scottish Premiership
14:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Νυρεμβέργη Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 9 HD Τραμπζονσπόρ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
15:00 Novasports 1 Μαγιόρκα – Λεβάντε La Liga
15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ – Προμηθέας GBL
15:30 Novasports 6 Φέγενορντ – Αϊντχόφεν Eredivisie
16:00 Novasports Prime Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 Novasports 4 Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Κάλιαρι Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Ρόμα Serie A
16:00 Novasports 5 Γουλβς – Μπέρνλι Premier League
16:30 Novasports 3 Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αμπερντίν – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership
16:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Βασιλεία
17:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
17:00 Novasports 2 Λεβαδειακός – Άρης Super League
17:15 Novasports 1 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor Super League
17:45 Novasports Start Άλκμααρ – Ουτρέχτη Eredivisie
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΝΟ Γλυφάδας Πόλο Α1 Ανδρών
18:30 Novasports Premier League Έβερτον – Τότεναμ Premier League
18:30 Novasports 4 Στουτγκάρδη – Μάιντς Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ανόρθωση – Άρης Λεμεσού Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Μπολόνια Serie A
19:30 Novasports 1 Οσασούνα – Θέλτα La Liga
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Βόλος Super League
20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Μεξικό, αγώνας
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μανρέσα ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Σάσαρι Lega Basket Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τοντέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΑΕΚ Super League
21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπόστον Σέλτικς NBA
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1 Βαγιεκάνο – Αλαβές La Liga
22:00 Novasports Start Ντερπορίβο Λα Κορούνια – Βαγιαδολίδ La Liga 2
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Κάζα Πία Liga Portugal
14:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Νυρεμβέργη Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 9 HD Τραμπζονσπόρ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
15:00 Novasports 1 Μαγιόρκα – Λεβάντε La Liga
15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ – Προμηθέας GBL
15:30 Novasports 6 Φέγενορντ – Αϊντχόφεν Eredivisie
16:00 Novasports Prime Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 Novasports 4 Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Κάλιαρι Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Ρόμα Serie A
16:00 Novasports 5 Γουλβς – Μπέρνλι Premier League
16:30 Novasports 3 Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αμπερντίν – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership
16:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Βασιλεία
17:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
17:00 Novasports 2 Λεβαδειακός – Άρης Super League
17:15 Novasports 1 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor Super League
17:45 Novasports Start Άλκμααρ – Ουτρέχτη Eredivisie
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΝΟ Γλυφάδας Πόλο Α1 Ανδρών
18:30 Novasports Premier League Έβερτον – Τότεναμ Premier League
18:30 Novasports 4 Στουτγκάρδη – Μάιντς Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ανόρθωση – Άρης Λεμεσού Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Μπολόνια Serie A
19:30 Novasports 1 Οσασούνα – Θέλτα La Liga
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Βόλος Super League
20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Μεξικό, αγώνας
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μανρέσα ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Σάσαρι Lega Basket Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τοντέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΑΕΚ Super League
21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπόστον Σέλτικς NBA
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1 Βαγιεκάνο – Αλαβές La Liga
22:00 Novasports Start Ντερπορίβο Λα Κορούνια – Βαγιαδολίδ La Liga 2
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Κάζα Πία Liga Portugal
