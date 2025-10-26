Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός - Αστέρας και το Ρεάλ-Μπαρτσελόνα
Σπουδαίες αναμετρήσεις σήμερα σε όλη την Ευρώπη με μεγάλο ενδιαφέρον

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου είναι γεμάτο από σπουδαία και ενδιαφέρονται παιχνίδια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Φυσικά στην Ελλάδα ξεχωρίζει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 21:00 για την 8η αγωνιστική της Super League, ενώ νωρίτερα στις 17:30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Αστέρα ΑΚΤΟR στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των «πράσινων». Στις 19:30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον  Βόλο στην Τούμπα.

Στα εκτός των συνόρων, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο El Clasico. H Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» την Μπαρτσελόνα για το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης και αμφότερες θέλουν τη νίκη όσο κυνηγούν τη... μοναξιά στην πρώτη θέση. 

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

08:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Αγώνας)

10:00 Novasports Start Γκουανγκτζόου Τένις

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε – Τουρκ Τέλεκομ Turkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος – Ολυμπιακός GBL

13:15 Novasports 2 Τβέντε – Άγιαξ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μούρθια – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Τζένοα Serie A

14:00 Action 24 Πανιώνιος – Καλαμάτα Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Χαρτς – Σέλτικ Scottish Premiership

14:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Νυρεμβέργη Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 9 HD Τραμπζονσπόρ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

15:00 Novasports 1 Μαγιόρκα – Λεβάντε La Liga

15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ – Προμηθέας GBL

15:30 Novasports 6 Φέγενορντ – Αϊντχόφεν Eredivisie

16:00 Novasports Prime Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Novasports 4 Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Κάλιαρι Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Ρόμα Serie A

16:00 Novasports 5 Γουλβς – Μπέρνλι Premier League

16:30 Novasports 3 Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αμπερντίν – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership

16:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Βασιλεία

17:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

17:00 Novasports 2 Λεβαδειακός – Άρης Super League

17:15 Novasports 1 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor Super League

17:45 Novasports Start Άλκμααρ – Ουτρέχτη Eredivisie

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΝΟ Γλυφάδας Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 Novasports Premier League Έβερτον – Τότεναμ Premier League

18:30 Novasports 4 Στουτγκάρδη – Μάιντς Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ανόρθωση – Άρης Λεμεσού Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Μπολόνια Serie A

19:30 Novasports 1 Οσασούνα – Θέλτα La Liga

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Βόλος Super League

20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Μεξικό, αγώνας

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μανρέσα ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Σάσαρι Lega Basket Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τοντέλα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΑΕΚ Super League

21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπόστον Σέλτικς NBA

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1 Βαγιεκάνο – Αλαβές La Liga

22:00 Novasports Start Ντερπορίβο Λα Κορούνια – Βαγιαδολίδ La Liga 2

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Κάζα Πία Liga Portugal

1 ΣΧΟΛΙΟ

