Χειροκροτήθηκε από τους φίλους του Παναιτωλικού o Τεττέη και ανταπέδωσε

Μετά το φινάλε του αγώνα της Κηφισιάς με τον Παναιτωλικό ο Ανδρέας Τεττέη χειροκροτήθηκε από τους φίλους των Αγρινιωτών και ανταπέδωσε
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναιτωλικό στη Νεάπολη, καθώς οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία με 1-1. Το κλίμα στο πρώτο ματς του κλαμπ των Βορείων Προαστίων στη Νεάπολη ήταν υπέροχο, με τους φιλάθλους των δυο ομάδων να συνυπάρχουν αρμονικά.
Από τους... συνδετικούς κρίκους των δυο ομάδων είναι ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στα Καναρίνια και το καλοκαίρι τα δυο κλαμπ συμφώνησαν να ολοκληρώσουν πρόωρα τον δανεισμό.
Δεν χωράει αμφιβολία πως το πέρασμα του από το Αγρίνιο τον βοήθησε στο να γίνει το «τανκ» που βλέπου μέχρι στιγμής στην τρέχουσα σεζόν και με τις εμφανίσεις του κέρδισε τη μεγάλη του μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.
Μετά το ματς ο Τετέι πήγε μπροστά στην εξέδρα των φιλοξενούμενων φιλάθλων και χειροκροτήθηκε θερμά, με τον ίδιο να ανταποδίδει ως «ευχαριστώ» για την αγάπη τους.
Ο 24χρονος επιθετικός μπορεί να έμεινε λίγους μήνες στο Αγρίνιο, όμως «δέθηκε» τόσο με την ομάδα, όσο και με τον κόσμο. Σε 13 εμφανίσεις με τον Τίτορμο στο στήθος μέτρησε 2 γκολ και 3 ασίστ.
