Super League 1: Μεγάλα διπλά για ΑΕΛ, Ατρόμητο, ισοπαλία για Κηφισιά, Παναιτωλικό - Δείτε τα γκολ

Η Λάρισα πέρασε εύκολα από τις Σέρρες (2-0) για το πρώτο τρίποντο της χρονιάς, ο Ατρόμητος νίκησε με ανατροπή (3-1) τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο - Φοβερό ματς χωρίς νικητή στη Νίκαια για Κηφισιά και Παναιτωλικό που τα μοιράστηκαν όλα