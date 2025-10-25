Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Super League 1: Μεγάλα διπλά για ΑΕΛ, Ατρόμητο, ισοπαλία για Κηφισιά, Παναιτωλικό - Δείτε τα γκολ
Super League 1: Μεγάλα διπλά για ΑΕΛ, Ατρόμητο, ισοπαλία για Κηφισιά, Παναιτωλικό - Δείτε τα γκολ
Η Λάρισα πέρασε εύκολα από τις Σέρρες (2-0) για το πρώτο τρίποντο της χρονιάς, ο Ατρόμητος νίκησε με ανατροπή (3-1) τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο - Φοβερό ματς χωρίς νικητή στη Νίκαια για Κηφισιά και Παναιτωλικό που τα μοιράστηκαν όλα
Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Super League 1 άνοιξε με τρία ματς όπου οι έδρες... δεν μίλησαν καθώς από τους τρεις γηπεδούχους δε νίκησε κανείς και μόνο η Κηφισιά αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Παναιτωλικό.
Η Λάρισα δύο μήνες μετά την έναρξη της σεζόν πανηγύρισε την πρώτη της νίκη απέναντι στον απογοητευτικό Πανσερραϊκό, ενώ ο Ατρόμητος που είχε να νικήσει από τις 23 Αυγούστου (0-2 στο Αγρίνιο) νίκησε πάλι εκτός έδρας (1-3 στο Ηράκλειο τον ΟΦΗ).
Κηφισιά - Παναιτωλικός 1-1
Τρομερό ματς, με δύο απίθανα γκολ, μια αποβολή (για την Κηφισιά) κι ένα χαμένο πέναλτι στις καθυστερήσεις (για τον Παναιτωλικό) στο γήπεδο της Νίκαιας (η έδρα από δω και πέρα της Κηφισιάς).
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 20' με τον Πόμπο που σούταρε στην κίνηση μετά από εκτέλεση κόρνερ, ωστόσο στο 37' ο Κοντούρης πέτυχε ακόμη καλύτερο γκολ σουτάροντας λίγο πιο πάνω από το σημαιάκι του κόρνερ.
Στο 52' ο Αντονίσε άφησε την Κηφισιά με 10, αλλά το ματς συνέχισε να έχει ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες με τον Πανατωλικό στο 90'+8' να έχει τη μεγάλη ευκαιρία για το διπλό, όμως ο Ραμίρεζ απέκρουσε το πέναλτι του Αγκίρε διατηρώντας το 1-1 ως το τέλος.
Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-2
Πρώτη νίκη για την ΑΕΛ στη φετινή σεζόν με επιβλητική εμφάνιση μέσα στην έδρα του Πανσερραϊκού τον οποίο και προσπέρασε στη βαθμολογία.
Οι Θεσαλλοί από τα πρώτα λεπτά ήταν καλύτεροι, δημιούργησαν ευκαιρίες, όμως το 0-1 ήρθε στο 37' όταν ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης μ' έναν κεραυνό έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τιναλίνι.
Λίγο πριν βρεθούν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες ο Αμρ Ουάρντα έκανε το 0-2 και δευτερόλεπτα αργότερα ο Λύρατζης βρήκε με τις τάπες το πρόσωπο αντιπάλου, ο Πανσερραϊκός έμεινε με 10 παίκτες και εκεί τελείωσαν όλα με την ΑΕΛ να χάνει τεράστιες ευκαιρίες για να πετύχει ακόμη μεγαλύτερο σκορ.
ΟΦΗ - Ατρόμητος 1-3
Η Λάρισα δύο μήνες μετά την έναρξη της σεζόν πανηγύρισε την πρώτη της νίκη απέναντι στον απογοητευτικό Πανσερραϊκό, ενώ ο Ατρόμητος που είχε να νικήσει από τις 23 Αυγούστου (0-2 στο Αγρίνιο) νίκησε πάλι εκτός έδρας (1-3 στο Ηράκλειο τον ΟΦΗ).
Κηφισιά - Παναιτωλικός 1-1
Τρομερό ματς, με δύο απίθανα γκολ, μια αποβολή (για την Κηφισιά) κι ένα χαμένο πέναλτι στις καθυστερήσεις (για τον Παναιτωλικό) στο γήπεδο της Νίκαιας (η έδρα από δω και πέρα της Κηφισιάς).
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 20' με τον Πόμπο που σούταρε στην κίνηση μετά από εκτέλεση κόρνερ, ωστόσο στο 37' ο Κοντούρης πέτυχε ακόμη καλύτερο γκολ σουτάροντας λίγο πιο πάνω από το σημαιάκι του κόρνερ.
Στο 52' ο Αντονίσε άφησε την Κηφισιά με 10, αλλά το ματς συνέχισε να έχει ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες με τον Πανατωλικό στο 90'+8' να έχει τη μεγάλη ευκαιρία για το διπλό, όμως ο Ραμίρεζ απέκρουσε το πέναλτι του Αγκίρε διατηρώντας το 1-1 ως το τέλος.
Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-2
Πρώτη νίκη για την ΑΕΛ στη φετινή σεζόν με επιβλητική εμφάνιση μέσα στην έδρα του Πανσερραϊκού τον οποίο και προσπέρασε στη βαθμολογία.
Οι Θεσαλλοί από τα πρώτα λεπτά ήταν καλύτεροι, δημιούργησαν ευκαιρίες, όμως το 0-1 ήρθε στο 37' όταν ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης μ' έναν κεραυνό έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τιναλίνι.
Λίγο πριν βρεθούν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες ο Αμρ Ουάρντα έκανε το 0-2 και δευτερόλεπτα αργότερα ο Λύρατζης βρήκε με τις τάπες το πρόσωπο αντιπάλου, ο Πανσερραϊκός έμεινε με 10 παίκτες και εκεί τελείωσαν όλα με την ΑΕΛ να χάνει τεράστιες ευκαιρίες για να πετύχει ακόμη μεγαλύτερο σκορ.
ΟΦΗ - Ατρόμητος 1-3
Δεύτερη νίκη στη σεζόν για τον Ατρόμητο, κι αυτή μακριά από το Περιστέρι (η πρώτη στην πρεμιέρα στην έδρα του Παναιτωλικού) και μία ακόμη ήττα για τον ΟΦΗ με τον κόσμο να ξεσπά σε αποδοκιμασίες κατά πάντων στο φινάλε.
Ο Ατρόμητος ξεκίνησε καλύτερα αλλά δύο γκολ του Τσαντίλα ακυρώθηκαν μέσω VAR (κι ένα τρίτο στο δεύτερο) και στο 15' ο ΟΦΗ από τη λάθος εκτίμηση του Χουτεσιώτη στο σουτ του Σαλσέδο άνοιξε το σκορ. Οι Κρητικοί θα μπορούσαν να έχουν κι άλλο γκολ, όμως ο Νους είχε τραγικό τελείωμα στο 22' για να ισοφαρίσει το σκορ στο 34' ο Γιουμπιτάνα, με τον Σενγκέλια να χάνει απίθανη ευκαιρία από το μισό μέτρο στην κενή εστία για το 2-1.
Όσο περνούσε η ώρα ο Ατρόμητος ήταν εμφανώς καλύτερος, στο 61' ο Τσαντίλας είδε πάλι το VAR να του στερεί το γκολ, όμως στο 76' το VAR έδειξε ότι το γκολ του Καραμάνη ήταν κανονικό (1-2) και το ίδιο συνέβη και στο 90'+4' με τον Οζέγκοβιτς να διαμορφώνει το τελικό 1-3 και τους οπαδούς του ΟΦΗ να ξεσπούν κατά πάντων...
Τα αποτελέσματα (8η)
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2
ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3
Κυριακή 26 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Αρης (5μμ)
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
ΠΑΟΚ – Βόλος (7.30μμ)
Ολυμπιακός – ΑΕΚ (9μμ)
Η βαθμολογία (8η αγωνιστική)
1. ΠΑΟΚ 17
2. Ολυμπιακός 16
3. ΑΕΚ 16
4. Βόλος 12
5. Λεβαδειακός 11
6.Άρης 11
7. Κηφισιά 9
8. Παναθηναϊκός 9
9.Ατρόμητος 9
10.Παναιτωλικός 8
11. ΑΕΛ Novibet 7
12. ΟΦΗ 6
13. Πανσερραϊκός 5
14. Αστέρας AKTOR 3
*Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς λιγότερα.
**Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά, Ατρόμητος έχουν ματς περισσότερο.
H επόμενη αγωνιστική (9η)
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Βόλος – Παναθηναϊκός (6μμ)
Ατρόμητος – Κηφισιά (7.30μμ)
Ολυμπιακός – Αρης (8μμ)
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός (5.30μμ)
Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
ΑΕΚ – Παναιτωλικός (9μμ)
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (5μμ)
Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Ειδήσεις σήμερα:
Μια σειρά άδεια καθίσματα: Απούσα η αντιπολίτευση από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
Παραιτήθηκε από διευθυντής του Ανδρουλάκη ο Γιώργος Παπαβασιλείου - Είχε κάνει αποθεωτικές αναρτήσεις για Μητσοτάκη, Δένδια, Δημητριάδη
Με χτυπούσε χωρίς να σταματά, ήταν το πιο τρομακτικό βράδυ της ζωής μου, λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα