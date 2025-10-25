Σεφτέ στο πρωτάθλημα για τον Άρη, επικράτησε 90-73 του Πανιωνίου εκτός έδρας - Δείτε βίντεο

Με τον Άρη να τρέχει ένα 0-13 και να έχει να υπερασπιστεί για το τελευταίο επτάλεπτο το 54-76. Σκορ που δεν μπορούσε να ανατραπεί, παρότι οι γηπεδούχοι πάλεψαν να μειώσουν και το πέτυχαν με τον Σταρκς (70-83, 38'), αλλά ο Άρης έφυγε με το «διπλό».Τα δεκάλεπτα: 13-20, 34-38, 54-63, 73-90ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Στο δεύτερο μέρος βρήκε αρκετούς πρωταγωνιστές, ενώ ο Πανιώνιος ξέμεινε από ενέργεια και λύσεις.ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Μπράις Τζόουνς και Μήτρου Λονγκ έκαναν μεγάλο ματς επιθετικά, με 15 και 14 πόντους αντίστοιχα. Ο Τζόουνς μέτρησε παράλληλα 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ: Πάντα γεμάτη η στατιστική του Ρόνι Χάρελ με 7 πόντους, 8 ριμπάουντ, στους 10 ο Μποχωρίδης, όσους και ο Ίνοκ (7ρ.), ενώ 11 είχε ο Κουλμπόκα.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ: Στους 2 πόντους έμεινε ο Λιούις για τον Πανιώνιο με μόλις 1/3 εντός παιδιάς σε 26 λεπτά.ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ: Τσαλμπούρης και Λούντζης το πάλεψαν με 16 και 14 πόντους αντίστοιχα και γεμάτη παρουσία.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ: Το πρώτο πραγματικά καλό παιχνίδι του Μπριν Φορμπς με τη φανέλα του Άρη.ΔΕ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ: Οι πολλές διακοπές για instant replay.