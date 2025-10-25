Τσάμπι Αλόνσο για το Clasico: «Υπάρχουν πολλές δηλώσεις από πλευράς Μπαρτσελόνα, στο χορτάρι θα κριθούν όλα»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης ανάλυσε την κρισιμότητα του πρώτου Clasico της σεζόν, τονίζοντας ότι η ομάδα χρειάζεται τη νίκη για να ανακτήσει την αύρα της υπεροχής μετά τις βαριές ήττες από PSG και Ατλέτικο