Τσάμπι Αλόνσο για το Clasico: «Υπάρχουν πολλές δηλώσεις από πλευράς Μπαρτσελόνα, στο χορτάρι θα κριθούν όλα»
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης ανάλυσε την κρισιμότητα του πρώτου Clasico της σεζόν, τονίζοντας ότι η ομάδα χρειάζεται τη νίκη για να ανακτήσει την αύρα της υπεροχής μετά τις βαριές ήττες από PSG και Ατλέτικο
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Τσάμπι Αλόνσο έστρεψε την προσοχή του αποκλειστικά στον αγωνιστικό χώρο, ενόψει του πρώτου Clasico της σεζόν, το οποίο διεξάγεται αύριο. Η Ρεάλ, πέρα από τους τρεις βαθμούς, έχει την ανάγκη να ανακτήσει την αύρα της ανωτερότητας και του φόβου που προκαλούσε στις μεγάλες νύχτες, καθώς οι πρόσφατες ήττες από PSG και Ατλέτικο Μαδρίτης άφησαν πληγές.
«Ένα Clasico είναι ξεχωριστό, ήταν για πολλά χρόνια. Είναι το πρώτο της σεζόν και αυτού του νέου μας πρότζεκτ», δήλωσε ο Αλόνσο. Τόνισε τη σημασία της ατμόσφαιρας:
«Χρειαζόμαστε το γήπεδο να έχει την ενέργεια των μεγάλων αγώνων και των ξεχωριστών στιγμών. Να μας σπρώξει και να δονηθεί, ώστε να μπορέσουμε να το γιορτάσουμε μετά με τον κόσμο μας».
Ο Αλόνσο δεν θέλησε να σχολιάσει τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του άσου της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, εστιάζοντας μόνο στον αγωνιστικό τομέα: «Δεν θα μπω σε αυτό. Υπάρχουν πολλές δηλώσεις από τον κόσμο της Μπαρτσελόνα και δεν μπορούμε να τις αξιολογούμε όλες. Το σημαντικό είναι τι θα συμβεί στον αγωνιστικό χώρο».
Ο Ισπανός τεχνικός ζήτησε από τους παίκτες του να είναι αποφασισμένοι και τα δώσουν όλα σε άμυνα και επίθεση: «Περιμένουμε το μέγιστο ατομικό και συλλογικό επίπεδο για να ανταγωνιστούμε σε ένα παιχνίδι κορυφής».
Παρά τις πρόσφατες ήττες, ο Αλόνσο εξέφρασε την πίστη του στην πρόοδο της ομάδας: «Έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες (από το ντέρμπι με την Ατλέτικο) και έχουμε διορθώσει ορισμένα πράγματα. Φτάνουμε σε μια καλή στιγμή: ψυχολογικά, ποδοσφαιρικά και ανταγωνιστικά. Αύριο είναι η στιγμή».
Ο Αλόνσο αναγνώρισε ότι η ομάδα μπορεί να παίξει ακόμα καλύτερα, αλλά έχει χτίσει μια σταθερή βάση: «Ανταγωνιζόμαστε πολύ καλά, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα. Χτίζουμε μια σταθερή βάση για να είμαστε αξιόπιστοι».
Ο προπονητής επιβεβαίωσε ότι έχει στην διάθεσή του σχεδόν όλους τους παίκτες που ήταν απόντες κόντρα στη Γιουβέντους και δήλωσε ότι έχει ήδη στο μυαλό του την ενδεκάδα: «Έχω την ενδεκάδα στο κεφάλι μου... Όλοι όσοι είναι στην αποστολή μπορούν να παίξουν».
