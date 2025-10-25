Έξαλλος ο Αταμάν: Πήρε time out με την Βίρτους και δεν μίλησε στους παίκτες του - Βίντεο
Ο Έργκιν Άταμαν πήρε time out και αντί να δώσει οδηγίες στους παίκτες του, παρέμεινε στη θέση του χωρίς να μιλήσει
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε μία δύσκολη νύχτα στην Ιταλία, έχοντας ηττηθεί από τη Βίρτους Μπολόνια με 92-75 στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Euroleague.
Η εικόνα του «τριφυλλιού» ήταν απογοητευτική, κάτι το οποίο προφανώς καταλάβαινε και ο Έργκιν Άταμαν. Ο Τούρκος προπονητής μάλιστα, όταν το σκορ έφτασε στο 48-35, κάλεσε time out, ωστόσο αντί να δώσει οδηγίες στους παίκτες του, παρέμεινε στη θέση του!
Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του ματς ο Άταμαν αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές.
Το time out του Άταμαν
Panathinaikos head coach Ergin Ataman called a timeout but refused to join the huddle, staying seated as he was clearly furious with his team 👀 pic.twitter.com/YUH3NpvcNf— BasketNews (@BasketNews_com) October 25, 2025
