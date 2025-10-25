Έξαλλος ο Αταμάν: Πήρε time out με την Βίρτους και δεν μίλησε στους παίκτες του - Βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Βίρτους Μπολόνια Εργκίν Αταμάν

Έξαλλος ο Αταμάν: Πήρε time out με την Βίρτους και δεν μίλησε στους παίκτες του - Βίντεο

Ο Έργκιν Άταμαν πήρε time out και αντί να δώσει οδηγίες στους παίκτες του, παρέμεινε στη θέση του χωρίς να μιλήσει

Έξαλλος ο Αταμάν: Πήρε time out με την Βίρτους και δεν μίλησε στους παίκτες του - Βίντεο
42 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε μία δύσκολη νύχτα στην Ιταλία, έχοντας ηττηθεί από τη Βίρτους Μπολόνια με 92-75 στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Euroleague.

Η εικόνα του «τριφυλλιού» ήταν απογοητευτική, κάτι το οποίο προφανώς καταλάβαινε και ο Έργκιν Άταμαν. Ο Τούρκος προπονητής μάλιστα, όταν το σκορ έφτασε στο 48-35, κάλεσε time out, ωστόσο αντί να δώσει οδηγίες στους παίκτες του, παρέμεινε στη θέση του!

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του ματς ο Άταμαν αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές.

Το time out του Άταμαν

Ολες οι ειδήσεις

Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του, στις 13:00 η κηδεία - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν


42 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης