Super League, Premier League και Serie A στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων

Κλείσιμο

Φουλ δράση, με τρεις αναμετρήσεις στη Σούπερ Λιγκ και παιχνίδια για... όλα τα γούστα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ αλλά και μιχανοκίνητο αθλητισμό στις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25/10).07:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)08:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Tissot Sprint)11:30 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου14:00 Action 24 Ηρακλής – Νίκη Βόλου Super League 214:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέα Ιωνία – ΠΑΣ Γιάννινα Α1 Basketball League Γυναικών14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ίπσουιτς – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Οβιέδο La Liga16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ουντινέζε – Λέτσε Serie A16:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη