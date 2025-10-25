Super League, Premier League και Serie A στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Ο ΠΑΟΚ, ο ΟΦΗ και η Κηφισιά ρίχνονται στη μάχη της Super League, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ και η Ίντερ ξεχωρίζουν στα ευρωπαϊκά ντέρμπι

Φουλ δράση, με τρεις αναμετρήσεις στη Σούπερ Λιγκ και παιχνίδια για... όλα τα γούστα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ αλλά και μιχανοκίνητο αθλητισμό στις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25/10).

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

07:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

08:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Tissot Sprint)

11:30 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου

14:00 Action 24 Ηρακλής – Νίκη Βόλου Super League 2

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέα Ιωνία – ΠΑΣ Γιάννινα Α1 Basketball League Γυναικών

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ίπσουιτς – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Οβιέδο La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ουντινέζε – Λέτσε Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Κόμο Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Περιστέρι GBL

16:30 Novasports 6HD Χόφενχαϊμ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Αμβούργο – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άουγκσμπουργκ – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports Start Νιούκαστλ – Φούλαμ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπλάκμπερν – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – Παναιτωλικός Super League

17:15 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Έλτσε La Liga

17:30 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – ΑΕΚ GBL

18:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Άρης GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 2 Καρδίτσα – Κολοσσός GBL

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον Premier League

19:30 Novasports Prime Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet Super League

19:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Κολωνία Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Χετάφε La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Ατρόμητος Super League

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σάντα Κλάρα – Άβες Liga Portugal

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Φλοίσβος Volley League Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χαζμ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μέλσουνγκεν – Λέμγκο DAIKIN Bundesliga

21:30 Novasports Start Χέρτα Βερολίνου – Φορτούνα Ντίσελντορφ Bundesliga 2

21:30 COSMOTE SPORT 9 HD Ντερτόνα – Τράπανι Lega Basket Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ Premier League

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Βιγιαρεάλ La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Αρούκα Liga Portugal

