Super League, Premier League και Serie A στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Ο ΠΑΟΚ, ο ΟΦΗ και η Κηφισιά ρίχνονται στη μάχη της Super League, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ και η Ίντερ ξεχωρίζουν στα ευρωπαϊκά ντέρμπι
Φουλ δράση, με τρεις αναμετρήσεις στη Σούπερ Λιγκ και παιχνίδια για... όλα τα γούστα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ αλλά και μιχανοκίνητο αθλητισμό στις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25/10).
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:
07:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
08:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Μαλαισίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (Tissot Sprint)
11:30 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου
14:00 Action 24 Ηρακλής – Νίκη Βόλου Super League 2
14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέα Ιωνία – ΠΑΣ Γιάννινα Α1 Basketball League Γυναικών
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ίπσουιτς – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Οβιέδο La Liga
16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ουντινέζε – Λέτσε Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
