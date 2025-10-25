Euroleague: Πάρτι του Ολυμπιακού στο Μόναχο, έπιασε στο 4-2 τον Παναθηναϊκό που ηττήθηκε στην Μπολόνια - Δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 96-71 της Μπάγερν, ενώ οι πράσινοι ηττήθηκαν με 92-75 από τη Βίρτους - Η Φενέρ νικήτρια στο ντέρμπι της Πόλης, 79-69 την Εφές - Περίπατος της Παρί στο Βελιγράδι, 101-83 την Παρτίζαν
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, γνωρίζοντας την ήττα με 92-75 για την έκτη αγωνιστική της regular season της Euroleague. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός ήταν υπερηχητικός απέναντι στην Μπάγερν επικρατώντας με 71-96 στο Μόναχο.
Οι Ιταλοί υποχρέωσαν τους «πράσινους» στην πρώτη ήττα έπειτα από τρεις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση, υποχωρώντας στο 4-2 στην κατάταξη. Έτσι, η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται μόνη πρώτη στη βαθμολογία, έπειτα από έξι αγωνιστικές. Οι Πειραιώτες έκαναν ένα εύκολο διπλό κι ανέβηκαν στο 4-2.
Χωρίς ν’ αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του, ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα, με εξαιρετική ομαδική εμφάνιση, από το “ SAP Garden” του Μονάχου, επικρατώντας της Μπάγερν, με 96-71, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.
Στην 4η νίκη τους στο σύνολο στη διοργάνωση φέτος και 2η διαδοχική οδήγησαν τους «ερυθρόλευκους» η πιεστική άμυνα που υποχρέωσε σε 18 λάθη τους Βαυαρούς (είχαν 17 ασίστ) και ο πλουραλισμός στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός που είχε 25 ασίστ για 10 λάθη, από το Μόναχο πάει... Μύκονο και εν συνεχεία δίνει τέσσερα διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια στη Euroleague, αρχής γενομένης κόντρα στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, την Τετάρτη (29/10).
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους εκ των οποίων τους 9 πρώτους πέτυχε στην πρώτη περίοδο με 3/7 τρίποντα. Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 18 πόντους (3/5 τρίποντα) και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Ντόντα Χολ αυτή τη φορά είχε σημαντική προσφορά με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ επιτρέποντας στον βασικό σέντερ του Ολυμπιακού Νίκολα Μιλουτίνοφ ν’ αγωνιστεί για 19:38΄ λεπτά. Ο Τάισον Ουόρντ έκανε εξαιρετική δουλειά στην άμυνα και σημείωσε 9 πόντους. Όλα αυτά στην επιστροφή στην αγωνιστική δράση στη Euroleague μετά από κάποιες εβδομάδες των Τόμας Ουόκαπ (7 πόντοι, 8 ασίστ), Εβάν Φουρνιέ (9 πόντοι με 2/6 τρίποντα και 4 ασίστ) και Σακίλ ΜακΚίσικ (5 πόντοι, 3 κλεψίματα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ).
Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία αρχηγό του Κώστα Παπανικολάου, ενώ αν και ήταν στη δωδεκάδα δεν πήραν χρόνο συμμετοχής οι Σέιμπεν Λι και Κώστας Αντετοκούνμπο. Εκτός δωδεκάδας ήταν οι Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, ενώ ατομικό πρόγραμμα συνεχίζει ο Κίναν Έβανς.
Από την Μπάγερν που υποχώρησε στο 2-4, ο Αντρέας Ομπστ σημείωσε 15 πόντους (3/6 τρίποντα). Ο Όσκαρ Ντα Σίλβα τέλειωσε το παιχνίδι με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 10 πόντους πέτυχε ο Ισιά Μάικ.
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 29-47, 52-69, 71-96
Μισός και παραδόμενος στην Μπολόνια ο Παναθηναϊκός, 92-75 η Βίρτους
Ο Παναθηναϊκός «παραδόθηκε» στην Μπολόνια, «πληγωμένος» από απουσίες και τραυματισμούς που τον «γκρέμισαν» από την κορυφή της βαθμολογίας στη Euroleague. Στη χειρότερη τουε εφετινή εμφάνιση, επιθετικά και αμυντικά, οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με το βαρύ 92-75 από τη Βίρτους, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχωρώντας στο 4-2 και δίνοντας τέλος στο νικηφόρο σερί των τριών θετικών αποτελεσμάτων. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί «έπιασαν» το τριφύλλι στη βαθμολογία με ρεκόρ 4-2, γράφοντας το «3/3» στις τελευταίες αγωνιστικές.
Ο Παναθηναϊκός «ταξίδεψε» στην Μπολόνια με μοναδικό «καθαρόαιμο» σέντερ τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, λόγω του τραυματισμού του Ρισόν Χολμς, είδε τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νίκο Ρογκαβόπουλο να σφίγγουν τα δόντια και να αγωνίζονται με ελαφρά διαστρέμματα στο δεξί πόδι, ενώ από εχθές είχε... χάσει και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, συν τις γνωστές απουσίες των Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρου Σαμοντούροβ.
«Πληγωμένος» και χωρίς λύσεις από τον πάγκο, ο επτάστερος κόλλησε στον αμυντικό... βάλτο της καλά διαβασμένης Βίρτους και χωρίς μακρινό σουτ (4/21 τρίποντα) και ριμπάουντ (28 έναντι 39) έχασε με το... καλησπέρα την επαφή, για να δει στην τρίτη περίοδο τον Εργκίν Αταμάν να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές, μετά από διαμαρτυρίες του Τούρκου τεχνικού για αντιαθλητικό που χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν και να σηκώσει πρόωρα... λευκή πετσέτα.
Ο Κέντρικ Ναν ξεχώρισε από την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού με 19 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Τι Τζέι Σορτς και 14 ο Τσέντι Όσμαν.
Από την Βίρτους που κυριάρχησε και στο κομμάτι της δημιουργίας (22ασ.) και μέτρησε 10 κλεψίματα, έλαμψε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 22 πόντους, ενώ με 15 τελείωσε τον αγώνα ο Μάθιου Μόργκαν και 14 ο Άλεν Σμάιλαγκιτς. Ωστόσο, αυτός που κέρδισε τον τίτλο του MVP ήταν ο Αλεσάντρο Παγιόλα με την all around εμφάνιση του (7π. με 2/3τρ., 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 κλεψίματα).
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75
Η Φενερμπαχτσέ νικήτρια στο ντέρμπι της Πόλης, 79-69 την Εφές
Η άμυνα της τέταρτης περιόδου, έλυσε το... γόρδιο δεσμό στον ντέρμπι της Κωνσταντινούπολη, με τη Φενερμπαχτσέ να περνάει νικηφόρα από την έδρα της Αναντολού Εφές και να πανηγυρίζει τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στην εφετινή Euroleague. To σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 79-69 των γηπεδούχων, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ισορροπώντας το ρεκόρ του σε 3-3. Στον αντίποδα, η Αναντολού υποχώρησε στο 2-4.
Μετά από 30 λεπτά σκληρού ντέρμπι, η πρωταθλήτρια Ευρώπης ήταν αυτή που βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνα της και περιορίζοντας τους γηπεδούχους στους 11 πόντους στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, κατάφερε να αποσπαστεί στο σκορ και να κόψει πρώτη το νήμα του τερματισμού με 79-69.
Κορυφαίοι των νικητών οι Ντέβον Χολ και Σκότι Ουίλμπεκιν, σημειώνοντας από 12 πόντους, ενώ από 10 πρόσθεσαν οι Μπάλντγουϊν και Κόλσον. Από την Αναντολού που έμεινε από λύσεις και δυνάμεις στο φινάλε ξεχώρισε ο Νικ Βάιλερ Μπαμπ με 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 43-44, 58-58, 69-79
Περίπατος της Παρί στο Βελιγράδι, 101-83 την Παρτίζαν
Με τρομερό πλουραλισμό στην επίθεση (πέντε «διψήφιοι») και τρομερή ευστοχία στο τρίποντο (17/30, 56,7%) η Παρί έκανε... παρέλαση στην «Belgrade Arena» επικρατώντας της Παρτίζαν με το εκκωφαντικό 101-83 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-2, την ώρα που οι Σέρβοι «έπεσαν» στο 3-3.
Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (46-48) οι Γάλλοι πάτησαν... γκάζι στην τρίτη περίοδο, όπου «έγραψαν» ένα 23-14, βάζοντας τις βάσεις για τη δεύτερη εφετινή εκτός έδρας νίκη τους.
Τρομερό παιχνίδι απ’ τον Ναντίρ Χιφί ο οποίος μέτρησε 21 πόντους (3/5τρίπ.) 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ τον ακολούθησαν οι Ερέρα (17π., 5/7τρίπ.), Ρόμπινσον (14π.) και Ουατάρα (14π.). Απ’ την άλλη πλευρά για την Παρτίζαν δεν έφταναν οι 25 πόντοι του Μπράουν (5/12τρίπ.).
Τα δεκάλεπτα: 26-26, 46-48, 60-71, 83-101
Σε αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-91
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-79
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 85-77
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 73-88
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία) 100-103
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 90-72
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Παναθηναϊκός 92-75
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ολυμπιακός 71-96
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 69-79
Παρτιζάν (Σερβία)–Παρί (Γαλλία) 83-101
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΧαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-1
Παναθηναϊκός 4-2
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 4-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 4-2
Παρί (Γαλλία) 4-2
Ολυμπιακός 4-2
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-2
Παρτιζάν (Σερβία) 3-3
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-3
Μονακό (Μονακό) 3-3
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3
Βαλένθια (Ισπανία) 3-3
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-3
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-4
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-4
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-4
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-4
Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-4
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-6
Επόμενη αγωνιστική (7η, 28-29/10)Τρίτη 28/10
20:00 Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια
20:00 Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν
21:00 Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 Παναθηναϊκός-Μακάμπι
21:30 Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπασκόνια-Dubai Basketball
21:45 Παρί-Αναντολού Εφές
22:00 Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη 29/10
20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν
21:15 Ολυμπιακός-Μονακό
