Euroleague: Πάρτι του Ολυμπιακού στο Μόναχο, έπιασε στο 4-2 τον Παναθηναϊκό που ηττήθηκε στην Μπολόνια - Δείτε βίντεο

Η Φενερμπαχτσέ νικήτρια στο ντέρμπι της Πόλης, 79-69 την Εφές

Περίπατος της Παρί στο Βελιγράδι, 101-83 την Παρτίζαν

Σε αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Επόμενη αγωνιστική (7η, 28-29/10)

Ο Παναθηναϊκός «παραδόθηκε» στην Μπολόνια, «πληγωμένος» από απουσίες και τραυματισμούς που τον «γκρέμισαν» από την κορυφή της βαθμολογίας στη Euroleague. Στη χειρότερη τουε εφετινή εμφάνιση, επιθετικά και αμυντικά, οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με το βαρύ 92-75 από τη Βίρτους, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχωρώντας στο 4-2 και δίνοντας τέλος στο νικηφόρο σερί των τριών θετικών αποτελεσμάτων. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί «έπιασαν» το τριφύλλι στη βαθμολογία με ρεκόρ 4-2, γράφοντας το «3/3» στις τελευταίες αγωνιστικές.Ο Παναθηναϊκός «ταξίδεψε» στην Μπολόνια με μοναδικό «καθαρόαιμο» σέντερ τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, λόγω του τραυματισμού του Ρισόν Χολμς, είδε τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νίκο Ρογκαβόπουλο να σφίγγουν τα δόντια και να αγωνίζονται με ελαφρά διαστρέμματα στο δεξί πόδι, ενώ από εχθές είχε... χάσει και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, συν τις γνωστές απουσίες των Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρου Σαμοντούροβ.«Πληγωμένος» και χωρίς λύσεις από τον πάγκο, ο επτάστερος κόλλησε στον αμυντικό... βάλτο της καλά διαβασμένης Βίρτους και χωρίς μακρινό σουτ (4/21 τρίποντα) και ριμπάουντ (28 έναντι 39) έχασε με το... καλησπέρα την επαφή, για να δει στην τρίτη περίοδο τον Εργκίν Αταμάν να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές, μετά από διαμαρτυρίες του Τούρκου τεχνικού για αντιαθλητικό που χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν και να σηκώσει πρόωρα... λευκή πετσέτα.Ο Κέντρικ Ναν ξεχώρισε από την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού με 19 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Τι Τζέι Σορτς και 14 ο Τσέντι Όσμαν.Από την Βίρτους που κυριάρχησε και στο κομμάτι της δημιουργίας (22ασ.) και μέτρησε 10 κλεψίματα, έλαμψε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 22 πόντους, ενώ με 15 τελείωσε τον αγώνα ο Μάθιου Μόργκαν και 14 ο Άλεν Σμάιλαγκιτς. Ωστόσο, αυτός που κέρδισε τον τίτλο του MVP ήταν ο Αλεσάντρο Παγιόλα με την all around εμφάνιση του (7π. με 2/3τρ., 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 κλεψίματα).Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75Η άμυνα της τέταρτης περιόδου, έλυσε το... γόρδιο δεσμό στον ντέρμπι της Κωνσταντινούπολη, με τη Φενερμπαχτσέ να περνάει νικηφόρα από την έδρα της Αναντολού Εφές και να πανηγυρίζει τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στην εφετινή Euroleague. To σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 79-69 των γηπεδούχων, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ισορροπώντας το ρεκόρ του σε 3-3. Στον αντίποδα, η Αναντολού υποχώρησε στο 2-4.Μετά από 30 λεπτά σκληρού ντέρμπι, η πρωταθλήτρια Ευρώπης ήταν αυτή που βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνα της και περιορίζοντας τους γηπεδούχους στους 11 πόντους στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, κατάφερε να αποσπαστεί στο σκορ και να κόψει πρώτη το νήμα του τερματισμού με 79-69.Κορυφαίοι των νικητών οι Ντέβον Χολ και Σκότι Ουίλμπεκιν, σημειώνοντας από 12 πόντους, ενώ από 10 πρόσθεσαν οι Μπάλντγουϊν και Κόλσον. Από την Αναντολού που έμεινε από λύσεις και δυνάμεις στο φινάλε ξεχώρισε ο Νικ Βάιλερ Μπαμπ με 17 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 24-18, 43-44, 58-58, 69-79Με τρομερό πλουραλισμό στην επίθεση (πέντε «διψήφιοι») και τρομερή ευστοχία στο τρίποντο (17/30, 56,7%) η Παρί έκανε... παρέλαση στην «Belgrade Arena» επικρατώντας της Παρτίζαν με το εκκωφαντικό 101-83 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-2, την ώρα που οι Σέρβοι «έπεσαν» στο 3-3.Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (46-48) οι Γάλλοι πάτησαν... γκάζι στην τρίτη περίοδο, όπου «έγραψαν» ένα 23-14, βάζοντας τις βάσεις για τη δεύτερη εφετινή εκτός έδρας νίκη τους.Τρομερό παιχνίδι απ’ τον Ναντίρ Χιφί ο οποίος μέτρησε 21 πόντους (3/5τρίπ.) 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ τον ακολούθησαν οι Ερέρα (17π., 5/7τρίπ.), Ρόμπινσον (14π.) και Ουατάρα (14π.). Απ’ την άλλη πλευρά για την Παρτίζαν δεν έφταναν οι 25 πόντοι του Μπράουν (5/12τρίπ.).Τα δεκάλεπτα: 26-26, 46-48, 60-71, 83-101Τετάρτη, 22 ΟκτωβρίουΜακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-91Πέμπτη, 23 ΟκτωβρίουΒιλερμπάν (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-79Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 85-77Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 73-88Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία) 100-103Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 90-72Παρασκευή, 24 ΟκτωβρίουΒίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Παναθηναϊκός 92-75Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ολυμπιακός 71-96Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 69-79Παρτιζάν (Σερβία)–Παρί (Γαλλία) 83-101Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-1Παναθηναϊκός 4-2Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 4-2Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 4-2Παρί (Γαλλία) 4-2Ολυμπιακός 4-2Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-2Παρτιζάν (Σερβία) 3-3Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-3Μονακό (Μονακό) 3-3Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3Βαλένθια (Ισπανία) 3-3Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-3Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-4Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-4Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-4Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-4Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-4Μπασκόνια (Ισπανία) 0-6Τρίτη 28/1020:00 Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια20:00 Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν21:00 Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης21:15 Παναθηναϊκός-Μακάμπι21:30 Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο21:30 Μπασκόνια-Dubai Basketball21:45 Παρί-Αναντολού Εφές22:00 Βαλένθια-ΦενέρμπαχτσεΤετάρτη 29/1020:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν21:15 Ολυμπιακός-Μονακό