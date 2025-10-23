Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Βίντεο - Χωρίς τέλος το τρολάρισμα στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
Βίντεο - Χωρίς τέλος το τρολάρισμα στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
Ένα από τα βίντεο που έγινε viral είναι η χιουμοριστική αναπαράσταση της επίμαχης φάσης με την αποβολή του Έσε
Δύο 24ωρα μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στο Μοντζουίκ, ο θόρυβος που προκάλεσε ο Ελβετός διαιτητής, Ουρς Σνάιντερ, με τις αποφάσεις του, όχι μόνο δεν έχει κοπάσει, αλλά έχει μεταφερθεί με ορμή στον κόσμο του διαδικτύου.
Τα social media έχουν «πάρει φωτιά» με memes και χιουμοριστικά βίντεο να κυκλοφορούν κατά χιλιάδες. Οι χρήστες του διαδικτύου χαρακτηρίζουν τον ρέφερι ως τον πραγματικό MVP των «μπλαουγκράνα», εστιάζοντας κυρίως στην αποβολή του Έσε.
Ένα από τα βίντεο που έγινε viral είναι η χιουμοριστική αναπαράσταση της επίμαχης φάσης, με ... βαλιτσάκια και αναφορές στο πολύκροτο σκάνδαλο Νεγκρέιρα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Τα social media έχουν «πάρει φωτιά» με memes και χιουμοριστικά βίντεο να κυκλοφορούν κατά χιλιάδες. Οι χρήστες του διαδικτύου χαρακτηρίζουν τον ρέφερι ως τον πραγματικό MVP των «μπλαουγκράνα», εστιάζοντας κυρίως στην αποβολή του Έσε.
Ένα από τα βίντεο που έγινε viral είναι η χιουμοριστική αναπαράσταση της επίμαχης φάσης, με ... βαλιτσάκια και αναφορές στο πολύκροτο σκάνδαλο Νεγκρέιρα.
@habedko #هبيدكو ♬ الصوت الأصلي - هبيدكو⚽️😎
Ειδήσεις σήμερα:
Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα