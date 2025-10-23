Βίντεο - Χωρίς τέλος το τρολάρισμα στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
Βίντεο - Χωρίς τέλος το τρολάρισμα στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

Ένα από τα βίντεο που έγινε viral είναι η χιουμοριστική αναπαράσταση της επίμαχης φάσης με την αποβολή του Έσε

Δύο 24ωρα μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στο Μοντζουίκ, ο θόρυβος που προκάλεσε ο Ελβετός διαιτητής, Ουρς Σνάιντερ, με τις αποφάσεις του, όχι μόνο δεν έχει κοπάσει, αλλά έχει μεταφερθεί με ορμή στον κόσμο του διαδικτύου.

Τα social media έχουν «πάρει φωτιά» με memes και χιουμοριστικά βίντεο να κυκλοφορούν κατά χιλιάδες. Οι χρήστες του διαδικτύου χαρακτηρίζουν τον ρέφερι ως τον πραγματικό MVP των «μπλαουγκράνα», εστιάζοντας κυρίως στην αποβολή του Έσε.

Ένα από τα βίντεο που έγινε viral είναι η χιουμοριστική αναπαράσταση της επίμαχης φάσης, με ... βαλιτσάκια και αναφορές στο πολύκροτο σκάνδαλο Νεγκρέιρα.


@habedko #هبيدكو ♬ الصوت الأصلي - هبيدكو⚽️😎

