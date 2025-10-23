Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Φέγενορντ-Παναθηναϊκός, Λιλ-ΠΑΟΚ, ΑΕΚ-Αμπερντίν και τα ματς της Euroleague
Ακόμα μία ημέρα γεμάτη δράση για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, με τους Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη του Europa League και του Conference League με τις αθλητικές μεταδόσεις να ξεκινούν από νωρίς.
Στις 17:30 σέντρα στο Φέγενορντ - Παναθηναϊκός, με το ματς να μεταδίδεται από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 και της Cosmote Sport 3. Ακολουθεί στις 19:45 η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Αμπερντίν για τη League Phase του Conference League (Cosmote Sport 4), ενώ το εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λιλ έχει προγραμματιστεί για τις 22:00, από το Cosmote Sport 5.
Φυσικά υπάρχουν δεκάδες ακόμα αγώνες τόσο στο Europa, όσο και στο Conference League, ενώ στην Euroleague υπάρχουν πέντε ματς σήμερα.
Δείτε αναλυτικά τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD, ANT1 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός UEFA Europa League
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Γκορζόφ Eurocup Women
19:45 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Αμπερντίν UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Γκενκ – Μπέτις UEFA Europa League
