Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Φέγενορντ-Παναθηναϊκός, Λιλ-ΠΑΟΚ, ΑΕΚ-Αμπερντίν και τα ματς της Euroleague
Αθλητικές μεταδόσεις ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Euroleague

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Φέγενορντ-Παναθηναϊκός, Λιλ-ΠΑΟΚ, ΑΕΚ-Αμπερντίν και τα ματς της Euroleague

Δεκάδες αγώνες σε Europa  και Conference League στο ποδόσφαιρο, αλλά και στη Euroleague

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Φέγενορντ-Παναθηναϊκός, Λιλ-ΠΑΟΚ, ΑΕΚ-Αμπερντίν και τα ματς της Euroleague
Ακόμα μία ημέρα γεμάτη δράση για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, με τους Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη του Europa League και του Conference League με τις αθλητικές μεταδόσεις να ξεκινούν από νωρίς.

Στις 17:30 σέντρα στο Φέγενορντ - Παναθηναϊκός, με το ματς να μεταδίδεται από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 και της Cosmote Sport 3. Ακολουθεί στις 19:45 η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Αμπερντίν για τη League Phase του Conference League (Cosmote Sport 4), ενώ το εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λιλ έχει προγραμματιστεί για τις 22:00, από το Cosmote Sport 5.

Φυσικά υπάρχουν δεκάδες ακόμα αγώνες τόσο στο Europa, όσο και στο Conference League, ενώ στην Euroleague υπάρχουν πέντε ματς σήμερα.


Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Δείτε αναλυτικά τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD, ANT1 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

Κλείσιμο
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Γκορζόφ Eurocup Women

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Αμπερντίν UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Γκενκ – Μπέτις UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε – Στουτγκάρδη UEFA Europa League

20:30 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Ντουμπάι Euroleague

21:05 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό Euroleague

21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια Euroleague

22:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λιλ – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Θέλτα – Νις UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φράιμπουργκ – Ουτρέχτη UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν UEFA Europa League

