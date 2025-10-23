Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Europe Cup: Μεγάλο διπλό του ΠΑΟΚ στην παράταση με νικητήριο καλάθι του Μπράουν, 94-93 την Άνβιλ - Δείτε βίντεο
Το 2 στα 2 έκανε ο Δικέφαλος του Βορρά στο FIBA Europe Cup παίρνοντας νίκη στην Πολωνία χάρη στο buzzer-beater καλάθι του Στίβεν Μπράουν
Βρέθηκε στο... χείλος του γκρεμού, ο ΠΑΟΚ κατάφερε, εν τέλει, να κρατηθεί όρθιος και να μην ‘πέσει’ απόψε, στην Πολωνία, απέναντι στην Άνβιλ. Κέρδισε, για τη 2η αγωνιστική του Europe Cup, στην παράταση, με 94-93 (κ.α. 86-86), αποτέλεσμα με το οποίο διπλασίασε τις νίκες του στη διοργάνωση.
Ο «Δικέφαλος» είχε τον έλεγχο μέχρι τα μισά της τρίτης περιόδου, έδωσε, στην πορεία, έδαφος στην αντίπαλό του να αντιδράσει, έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο, όπου πάλεψε μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα και δικαιώθηκε φτάνοντας στο ροζ φύλλο αγώνα, χάρη στο buzzer-beater καλάθι του Στίβεν Μπράουν.
Κορυφαίοι για τους Θεσσαλονικείς, που απέδωσαν εξαιρετικά από τα 6.75 (15/36 τρίποντα) και είδαν την αντίπαλό τους με μεγαλύτερη συχνότητα στη γραμμή των βολών (17/30 για τους Πολωνούς, με ΠΑΟΚ να έχει 13/17), ήταν οι Τόμας Ντίμσα (22 πόντοι με 6/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κέι Τζέι Τζάκσον (21 πόντοι, με 5/11 τρίποντα, 5 ασίστ), Μάρβιν Τζόουνς (17 πόντοι, 7 ριμπάουντ).
Πρώτος σκόρερ για την Άνβιλ ήταν ο Αϊζάια Μούκιους (17 πόντοι).
Η Άνβιλ, έχοντας εκτελεστές τους Μίχαλακ, Μούκιους, «απάντησε» με επιμέρους 16-6 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 16’ με +4 (38-34), αναγκάζοντας τον Γιούρι Ζντοβτς να καλέσει ταιμ άουτ (το δεύτερο μέσα σε ένα λεπτό).
Στην επανέναρξη του ματς, οι «ασπρόμαυροι», με τον Ντίμσα να «πυροβολεί» από το τρίποντο, τον Μπράουν να τον μιμείται και τους Τζόουνς, Μουρ να βάζουν, επίσης, την μπάλα στο καλάθι, «έτρεξαν» δικό τους επιμέρους 3-9 και μπήκαν ξανά μπροστά στο σκορ με +2 (41-43). Διαφορά την οποία, στο τετράλεπτο της τρίτης περιόδου, έστειλαν στο +9 (24’ 51-60) και διατήρησαν στο ίδιο επίπεδο μέχρι το 26’ (55-64), όταν οι Πολωνοί έβγαλαν μεγαλύτερη αντίδραση και με επιμέρους 19-5, με τον Σλότερ, κυρίως, να βρίσκει στόχο απέκτησαν «αέρα» 5 πόντων (74-69) στο 31’.
Με συνεχείς πόντους από τον Μουρ, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε (33’ 75-75), σκηνικό που έμεινε όμοιο ως το 35’ (80-80).
Ajajajajajajjj...— SuperBasket (@superbasketpl) October 22, 2025
Stephen Brown, który w przeszłości podobnymi rzutami wygrywał mecze PLK, znów to zrobił! Tym razem jako gracz PAOK Saloniki w meczu FIBA Europe Cup z Anwilem.
Chwilę wcześniej przy prowadzeniu włocławian 93:92 dwa rzuty wolne przestrzelił AJ Slaughter.#plkpl pic.twitter.com/np43JcqNRx
Το ματςΜε αλάνθαστο τον Ντίμσα από τα 6.75 (3/3 τρίποντα), ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με +4 (12-16) στο 6’. Απόσταση που ο «Δικέφαλος» είχε και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (19-23) και μεγάλωσε στο 13’ στο +6 (22-28), με τους Τζόουνς, Τζάκσον να συμβάλλουν επιθετικά.
Στο 38’ η Άνβιλ ξέφυγε με +5 (86-81), οι Θεσσαλονικείς, όμως, δεν έριξαν... λευκή πετσέτα. Με το Μουρ και τον Τζάκσον έφεραν εκ νέου τη μάχη σε ισορροπία (86-86), με συνέπεια ο αγώνας να πάει στην παράταση.
Χέρι-χέρι πήγαιναν οι ομάδες στο έξτρα πεντάλεπτο (87-86, 88-88, 90-90). Στα 37’’ πριν το τέλος οι Πολωνοί βρέθηκαν στο +3 (93-90), με τον Γιούρι Ζντοβτς να καλεί τάιμ άουτ.
Στην επιστροφή στο παρκέ ο Μπράουν ευστόχησε σε δίποντο (93-92), με 21’’ να απομένουν για το φινάλε και τους Πολωνούς, με τη σειρά τους, να παίρνουν τάιμ άουτ.
Με το ξεκίνημα του παιχνιδιού, στην επαναφορά καταλογίστηκε φάουλ του Κόνιαρη στον Πίρσον, με τους γηπεδούχους να κάνουν challenge για αντιαθλητικό, χωρίς να δικαιωθούν.
Ο Πίρσον είχε 1/2 βολές, στην πορεία, ο Σλότερ είχε 0/2 και με 13’’ να απομένουν για το τέλος ο Μπράουν διαμόρφωσε το τελικό 93-94.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 43-45, 69-69΄, 86-86, 93-94
Διαιτητές: Καλατράβα (Ισπανία), Μιτρόφσκι (Βόρεια Μακεδονία), Γκονζάλες (Ισπανία)
Οι συνθέσεις:
ΑΝΒΙΛ (Γκρζέγκορζ Κόζαν): Φρίντρικσον 11 (1), Λόκετ 6, Σλότερ 10 (2), Μούκιους 17 (2), Φουρμανάβιτσιους 2, Βούτσιτς 14, Σλουπίνσκι 7, Κολοντζέιτσακ 1, Μίχαλακ 16 (2), Πίρσον 9 (1).
ΠΑΟΚ: (Γιούρι Ζντοβτς): Κόνιαρης 6, Ζάρας 3 (1), Τζάκσον 21 (5), Τζόουνς 17 (1), Περσίδης 6 (1), Ιατρίδης, Μπράουν 7 (1), Φίλλιος, Μουρ 12, Ντίμσα 22 (6).
