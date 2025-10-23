Europe Cup: Μεγάλο διπλό του ΠΑΟΚ στην παράταση με νικητήριο καλάθι του Μπράουν, 94-93 την Άνβιλ - Δείτε βίντεο

Στο 38’ η Άνβιλ ξέφυγε με +5 (86-81), οι Θεσσαλονικείς, όμως, δεν έριξαν... λευκή πετσέτα. Με το Μουρ και τον Τζάκσον έφεραν εκ νέου τη μάχη σε ισορροπία (86-86), με συνέπεια ο αγώνας να πάει στην παράταση.Χέρι-χέρι πήγαιναν οι ομάδες στο έξτρα πεντάλεπτο (87-86, 88-88, 90-90). Στα 37’’ πριν το τέλος οι Πολωνοί βρέθηκαν στο +3 (93-90), με τον Γιούρι Ζντοβτς να καλεί τάιμ άουτ.Στην επιστροφή στο παρκέ ο Μπράουν ευστόχησε σε δίποντο (93-92), με 21’’ να απομένουν για το φινάλε και τους Πολωνούς, με τη σειρά τους, να παίρνουν τάιμ άουτ.Με το ξεκίνημα του παιχνιδιού, στην επαναφορά καταλογίστηκε φάουλ του Κόνιαρη στον Πίρσον, με τους γηπεδούχους να κάνουν challenge για αντιαθλητικό, χωρίς να δικαιωθούν.Ο Πίρσον είχε 1/2 βολές, στην πορεία, ο Σλότερ είχε 0/2 και με 13’’ να απομένουν για το τέλος ο Μπράουν διαμόρφωσε το τελικό 93-94.Τα δεκάλεπτα: 19-20, 43-45, 69-69΄, 86-86, 93-94Διαιτητές: Καλατράβα (Ισπανία), Μιτρόφσκι (Βόρεια Μακεδονία), Γκονζάλες (Ισπανία)Οι συνθέσεις:ΑΝΒΙΛ (Γκρζέγκορζ Κόζαν): Φρίντρικσον 11 (1), Λόκετ 6, Σλότερ 10 (2), Μούκιους 17 (2), Φουρμανάβιτσιους 2, Βούτσιτς 14, Σλουπίνσκι 7, Κολοντζέιτσακ 1, Μίχαλακ 16 (2), Πίρσον 9 (1).ΠΑΟΚ: (Γιούρι Ζντοβτς): Κόνιαρης 6, Ζάρας 3 (1), Τζάκσον 21 (5), Τζόουνς 17 (1), Περσίδης 6 (1), Ιατρίδης, Μπράουν 7 (1), Φίλλιος, Μουρ 12, Ντίμσα 22 (6).