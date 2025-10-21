Ρονάλντο - Τζόκοβιτς: Φιλοφρονήσεις και ανταλλαγή δώρων ανάμεσα στους δύο «GOATs»

Μία εικόνα, δύο θρύλοι και αμέτρητα likes. Η συνάντηση του Κριστιάνο Ρονάλντο
με τον Νόβακ Τζόκοβιτς
στο Ριάντ σκόρπισε ενθουσιασμό στους φίλους των δυο σταρ που είδαν τα είδωλά τους σε μια ξεχωριστή συνύπαρξη.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, στα 40 του πλέον, εξακολουθεί να διαπρέπει με τη φανέλα της Αλ Νασρ, ενώ ο Σέρβος τενίστας, με 24 Grand Slam τίτλους στο ενεργητικό του, παραμένει απόλυτος κυρίαρχος στο άθλημα. Οι δύο «GOATs» αντάλλαξαν δώρα και φιλοφρονήσεις: ο Ρονάλντο πρόσφερε μια υπογεγραμμένη φανέλα της Αλ Νασρ, με τον αριθμό 7 και τη χαρακτηριστική υπογραφή του, ενώ ο Τζόκοβιτς ανταπέδωσε με μία υπογεγραμμένη φανέλα του, συνοδευόμενη από ρακέτα και μπάλα με την αφιέρωση «SIUUU».
Η συνάντηση ήρθε μόλις λίγες μέρες αφότου ο Τζόκοβιτς, μιλώντας στο Joy Forum στο Ριάντ, αποκάλυψε ότι αντλεί έμπνευση από αθλητές όπως ο Ρονάλντο, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Τομ Μπρέιντι, οι οποίοι συνεχίζουν σε κορυφαίο επίπεδο μετά τα 40:
«Η διάρκεια σε υψηλό επίπεδο είναι ένας από τους μεγαλύτερους στόχους μου. Θέλω να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω», είπε χαρακτηριστικά.
Η αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των δύο υπερ-πρωταθλητών δεν είναι καινούργια. Ο Τζόκοβιτς έχει εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό του για την πειθαρχία και τη συνέπεια του Ρονάλντο, ενώ ο Πορτογάλος αποτελεί ζωντανό παράδειγμα επαγγελματισμού και διάρκειας, στοιχεία που ενώνουν και τους δύο.
