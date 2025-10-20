Euroleague: Οι αρχηγοί των ομάδων ψήφισαν ως πιο δύσκολο αντίπαλο τον Ναν
Euroleague: Οι αρχηγοί των ομάδων ψήφισαν ως πιο δύσκολο αντίπαλο τον Ναν

Όπως κάθε χρόνο οι αρχηγοί των ομάδων της Euroleague κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν τη διοργάνωση

Η Euroleague βρίσκεται ήδη στην 4η αγωνιστική της κανονικής περιόδου και σιγά, σιγά εμφανίζονται οι πρώτες... δημοσκοπήσεις για την τρέχουσα σεζόν.

Στην καθιερωμένη ψηφοφορία των αρχηγών, οι 20 αθλητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που ήταν οι εξής:

- Ποια έδρα έχει την καλύτερη ατμόσφαιρα;
-Ποιος είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης;
-Ποιον αντίπαλο θα ήθελες να έχεις στην ομάδα σου;
-Ποιος είναι ο πιο δύσκολος παίκτης να σταματήσεις;
-Ποιος είναι ο καλύτερος χειριστής της μπάλας;
-Ποιος είναι ο καλύτερος στα καρφώματα; Ποιος είναι ο πιο συναρπαστικός νεοφερμένος;

Το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στον Κέντρικ Ναν ο οποίος με 35% βγήκε πρώτος στην κατηγορία «ποιο δύσκολος παίκτης για να σταματήσεις».

Αναλυτικά οι κορυφαίοι σε όλες τις κατηγορίες:



Καλύτερη έδρα: Παρτίζαν (45%)
Πιο ταλαντούχος παίκτης: Μάικ Τζέιμς (25%)
Αντίπαλος που θα ήθελαν στην ομάδα τους: Έντι Ταβάρες (25%)
Πιο δύσκολος παίκτης να σταματήσεις: Κέντρικ Ναν (35%)
Καλύτερος χειριστής της μπάλας: Σιλβέιν Φρανσίσκο (20%)
Καλύτερος dunker: Ντόντα Χολ – Ταϊρίκ Τζόουνς (30%)
Πιο συναρπαστικός νεοφερμένος: Τρέι Λάιλς (20%)

