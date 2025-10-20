Ολυμπιακός: «Πέταξε» για Βαρκελώνη με τα νέα τζάκετ των 100 χρόνων του συλλόγου
Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα

Ολυμπιακός: «Πέταξε» για Βαρκελώνη με τα νέα τζάκετ των 100 χρόνων του συλλόγου

Για την τρίτη αγωνιστική του Champions League, οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν αύριο την Μπαρτσελόνα - Χωρίς Ροντινέι η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

Ολυμπιακός: «Πέταξε» για Βαρκελώνη με τα νέα τζάκετ των 100 χρόνων του συλλόγου
Το πρωί της Δευτέρας η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό τη Βαρκελώνη, όπου αύριο, Τρίτη (21/10, 19:45), θα αντιμετωπίσει τη Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση, μετά τη λευκή ισοπαλία με την Πάφο και την ήττα από την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς». Ωστόσο, το έργο τους μόνο εύκολο δεν θα είναι απέναντι στην ομάδα του Χάνσι Φλικ, σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης.

Κατά την αναχώρηση, τα βλέμματα τράβηξαν τα νέα επετειακά τζάκετ που φορούσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, αφιερωμένα στα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.

Δείτε εικόνες:
Χωρίς Ροντινέι και πάλι
Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η μεγάλη απουσία του Ολυμπιακού είναι αυτή του Ροντινέι ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει στα πιτς έχοντας αγωνιστεί για τελευταία φορά στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League κόντρα στην Πάφο.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.


