Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα - Εκτός ο Ροντινέι
SPORTS
Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα - Εκτός ο Ροντινέι

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή που θα έχει μαζί του στη Βαρκελώνη

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα - Εκτός ο Ροντινέι
Όλα έτοιμα για τον Ολυμπιακό ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης κόντρα στην Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική του League Phase του Champions League όπου οι Πειραιώτες αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή που θα έχει μαζί του στη Βαρκελώνη, στην οποία μοναδική απουσία είναι ο Ροντινέι ενώ ο Στρεφέτσα και ο Ταρέμι επέστρεψαν στη διάθεση του Ισπανού προπονητή.


Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.


Ειδήσεις σήμερα:

Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;

Τι σημαίνει η νίκη Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα: Οι πρώτες δηλώσεις του, η αντίδραση της Τουρκίας και η στάση της Κύπρου

«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης