Νίκολιτς: «Δύσκολη νύχτα, αναλαμβάνω το κομμάτι της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές»
Μετά την εντός έδρας ήττα 2-0 από τον ΠΑΟΚ, ο τεχνικός της ΑΕΚ παραδέχθηκε τα λάθη στην απόδοση, τονίζοντας πως η ομάδα πρέπει να αντιδράσει άμεσα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη
Την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα υπέστη το βράδυ της Κυριακής (19/10) η ΑΕΚ, χάνοντας εντός έδρας με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Το αποτέλεσμα αυτό είχε ως συνέπεια την πτώση της «Ένωσης» από την πρώτη θέση της βαθμολογίας, καθώς την προσπέρασαν τόσο οι Θεσσαλονικείς όσο και ο Ολυμπιακός.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων», Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV, αναλύοντας τα λάθη και τις αδυναμίες της ομάδας του, ιδιαίτερα μετά το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ.
«Δεν μπορέσαμε να ανακάμψουμε»
Ο Σέρβος τεχνικός ξεκίνησε την τοποθέτησή του χαρακτηρίζοντας τη βραδιά ως «δύσκολη» και την ήττα ως «άσχημη». Παραδέχθηκε ότι το ματς ήταν «περίεργο», καθώς η εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο δεν δικαιολογούσε το τελικό σκορ.
«Είχαμε ευκαιρίες, δοκάρια και δείχναμε πως μπορούσαμε να κερδίσουμε εμείς. Μετά δεχθήκαμε ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου και φάνηκε ότι δεν μπορούσαμε να ανακάμψουμε από αυτό», δήλωσε ο Νίκολιτς, τονίζοντας το ψυχολογικό χτύπημα που δέχθηκε η ομάδα του με το γκολ της λήξης του ημιχρόνου.
«Παιδαριώδες λάθος και ευθύνες»
Ο προπονητής της ΑΕΚ στάθηκε ιδιαίτερα στα λάθη του δευτέρου μέρους: «Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε πολλά λάθη, δεχθήκαμε ένα γκολ μετά από παιδαριώδες λάθος. Πρέπει να σηκώνουμε το κεφάλι και να συνεχίζουμε. Η απόδοσή μας δεν ήταν καλή, κάναμε λάθη και εγώ αναλαμβάνω το κομμάτι της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές».
Ο Νίκολιτς απέφυγε να δικαιολογηθεί πίσω από τις απουσίες ή τους διεθνείς παίκτες, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση συγκέντρωση: «Δεν θα καθίσουμε να κλαίμε για τις απουσίες ή τους παίκτες που απουσίαζαν με τις εθνικές. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, με παιχνίδι στο Conference League, μετά με Ολυμπιακό και ανασκουμπωνόμαστε για τη συνέχεια. Είμαστε στο -1 από την κορυφή και πρέπει να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας για τη δύσκολη συνέχεια».
