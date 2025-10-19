Νίκολιτς: «Δύσκολη νύχτα, αναλαμβάνω το κομμάτι της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές»

Μετά την εντός έδρας ήττα 2-0 από τον ΠΑΟΚ, ο τεχνικός της ΑΕΚ παραδέχθηκε τα λάθη στην απόδοση, τονίζοντας πως η ομάδα πρέπει να αντιδράσει άμεσα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη