Παναθηναϊκός: Με βασικό τον Ζαρουρί κόντρα στον Άρη - Η ενδεκάδα
Super League 1 Παναθηναϊκός Άρης Χρήστος Κόντης

Παναθηναϊκός: Με βασικό τον Ζαρουρί κόντρα στον Άρη - Η ενδεκάδα

Οι εκλεκτοί του Χρήστου Κόντη για το παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη

Παναθηναϊκός: Με βασικό τον Ζαρουρί κόντρα στον Άρη - Η ενδεκάδα
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στις 19:30 στο Κλεάνθης Βικελίδης κόντρα στον Άρη και θέλει να συνεχίσει με νίκη στη Stoiximan Super League 1. 

Ο Χρήστος Κόντης έδωσε φανέλα βασικού εξτρέμ στον Ζαρουρί ενώ στην άλλη πλευρά έβαλε τον Τετέ και στην κορυφή της επίθεσης τον Σφιντέρσκι. 

Η ενδεκάδα του ΠΑΟ 

Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρφσκι.


