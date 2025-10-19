Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Παναθηναϊκός: Με βασικό τον Ζαρουρί κόντρα στον Άρη - Η ενδεκάδα
Οι εκλεκτοί του Χρήστου Κόντη για το παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στις 19:30 στο Κλεάνθης Βικελίδης κόντρα στον Άρη και θέλει να συνεχίσει με νίκη στη Stoiximan Super League 1.
Ο Χρήστος Κόντης έδωσε φανέλα βασικού εξτρέμ στον Ζαρουρί ενώ στην άλλη πλευρά έβαλε τον Τετέ και στην κορυφή της επίθεσης τον Σφιντέρσκι.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟ
Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρφσκι.
