Παναθηναϊκός: Με βασικό τον Ζαρουρί κόντρα στον Άρη - Η ενδεκάδα

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στις 19:30 στο Κλεάνθης Βικελίδης κόντρα στον Άρη και θέλει να συνεχίσει με νίκη στη Stoiximan Super League 1.



Ο Χρήστος Κόντης έδωσε φανέλα βασικού εξτρέμ στον Ζαρουρί ενώ στην άλλη πλευρά έβαλε τον Τετέ και στην κορυφή της επίθεσης τον Σφιντέρσκι.



Η ενδεκάδα του ΠΑΟ



Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρφσκι.





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)





