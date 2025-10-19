Έξαλλος ο Αταμάν για τις 43 βολές στο πρώτο ημίχρονο του Κολοσσός - ΠΑΟ: Αφήστε μας να παίξουμε μπάσκετ

«

Πρέπει να παίξουμε μπάσκετ. Δεν γίνεται το πρώτο ημίχρονο να διαρκεί 1 ώρα και 10 λεπτά. Έχουν σουτάρει 24 βολές ήδη, 19 βολές εμείς. Αφήστε μας να παίξουμε μπάσκετ. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Τι παίζουμε; Τι άλλο να σκεφτώ για τα υπόλοιπα πράγματα;

».











Έξαλλος ο Εργκίν Αταμάν με τους διαιτητές του αγώνα του Κολοσσού Ρόδου με τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο ημίχρονο εκτελέστηκαν 43 βολές (15/24 ο Κολοσσός, 17/19 ο ΠΑΟ) και οι διαιτητές με τα συνεχή σφυρίγματά τους δεν άφηναν να παιχτεί αγώνας.Αυτό έκανε έξαλλο τον Εργκίν Αταμάν ο οποίος δήλωσε στο ημίχρονο:

