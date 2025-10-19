Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Έξαλλος ο Αταμάν για τις 43 βολές στο πρώτο ημίχρονο του Κολοσσός - ΠΑΟ: Αφήστε μας να παίξουμε μπάσκετ
Έξαλλος ο Αταμάν για τις 43 βολές στο πρώτο ημίχρονο του Κολοσσός - ΠΑΟ: Αφήστε μας να παίξουμε μπάσκετ
Το πρώτο ημίχρονο διήρκεσε 1 ώρα και 10 λεπτά!
Έξαλλος ο Εργκίν Αταμάν με τους διαιτητές του αγώνα του Κολοσσού Ρόδου με τον Παναθηναϊκό.
Στο πρώτο ημίχρονο εκτελέστηκαν 43 βολές (15/24 ο Κολοσσός, 17/19 ο ΠΑΟ) και οι διαιτητές με τα συνεχή σφυρίγματά τους δεν άφηναν να παιχτεί αγώνας.
Αυτό έκανε έξαλλο τον Εργκίν Αταμάν ο οποίος δήλωσε στο ημίχρονο: «Πρέπει να παίξουμε μπάσκετ. Δεν γίνεται το πρώτο ημίχρονο να διαρκεί 1 ώρα και 10 λεπτά. Έχουν σουτάρει 24 βολές ήδη, 19 βολές εμείς. Αφήστε μας να παίξουμε μπάσκετ. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Τι παίζουμε; Τι άλλο να σκεφτώ για τα υπόλοιπα πράγματα;».
Στο πρώτο ημίχρονο εκτελέστηκαν 43 βολές (15/24 ο Κολοσσός, 17/19 ο ΠΑΟ) και οι διαιτητές με τα συνεχή σφυρίγματά τους δεν άφηναν να παιχτεί αγώνας.
Αυτό έκανε έξαλλο τον Εργκίν Αταμάν ο οποίος δήλωσε στο ημίχρονο: «Πρέπει να παίξουμε μπάσκετ. Δεν γίνεται το πρώτο ημίχρονο να διαρκεί 1 ώρα και 10 λεπτά. Έχουν σουτάρει 24 βολές ήδη, 19 βολές εμείς. Αφήστε μας να παίξουμε μπάσκετ. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Τι παίζουμε; Τι άλλο να σκεφτώ για τα υπόλοιπα πράγματα;».
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά
Φιντάν: Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6 - Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο, μπορούμε να τα βρούμε
Φιρμάνι του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ Α’ «μίλησε» μετά από 170 χρόνια - Τι λέει για τη διπλωματική ιστορία του 19ου αιώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα