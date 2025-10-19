Εύκολα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυμναστικής ο Λευτέρης Πετρούνιας - Δείτε βίντεο

Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυμναστικής στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.
Μία ακόμη μέρα...στην δουλειά για τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος προκρίθηκε χωρίς πρόβλημα στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής, που λαμβάνει χώρα στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.
Ο «άρχοντας των κρίκων» συμμετέχει για 9η φορά στον συγκερκιμένο θεσμό κι έδειξε πως βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Με την πρόκριση αυτή θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο.
Ο προκριματικός γύρος διεξάγεται σε υποομάδες με γκρουπ χωρών, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη από τις οκτώ υποομάδες που υπάρχουν συνολικά. Οι έξι πρώτες υποομάδες θα δώσουν τη μάχη τους την Κυριακή 19/10 οπότε μετά το τέλος της ημέρας θα υπάρχει μία καλύτερη εκτίμηση για την υπόθεση «τελικός», ενώ οι δύο τελευταίες υποομάδες έχουν προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 20/10.
Eleftherios Petrounias.— FIG (@gymnastics) October 19, 2025
Still Rings.
It's what he does - and it's always incredible
Live Scores: https://t.co/0XEHeliUAR#ARTWorlds2025 #Gymnastics pic.twitter.com/pLWNUuWKRr
Πηγή: Gazzetta.gr
