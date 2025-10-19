Ο Μπενίτεθ βρέθηκε στη λίστα της Νότιγχαμ, αλλά κλείνει στον Παναθηναϊκό λένε οι Άγγλοι
Ο Μπενίτεθ βρέθηκε στη λίστα της Νότιγχαμ, αλλά κλείνει στον Παναθηναϊκό λένε οι Άγγλοι

Ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει με τους «πράσινους»

Ο Μπενίτεθ βρέθηκε στη λίστα της Νότιγχαμ, αλλά κλείνει στον Παναθηναϊκό λένε οι Άγγλοι
Σύμφωνα με αγγλική ιστοσελίδα, ο Ράφα Μπενίτεθ βρέθηκε στην λίστα της Νότιγχαμ, όμως πλέον οδεύει για τον Παναθηναϊκό.
Η αγγλική ιστοσελίδα «footballinsider247» ανέφερε πως ο Ράφα Μπενίτεθ όντως βρίσκεται στα ραντάρ της Νότιγχαμ Φόρεστ, προτού ακόμα απολυθεί ο Άγγελος Ποστέκογλου, ωστόσο επιβεβαίωσε πως εκείνος τώρα είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα το συγκεκριμένο site είχε αποκαλύψει τις συζητήσεις του Ισπανού τεχνικού με τους «πρασίνους» πριν από οκτώ μέρες, επομένως δείχνει να έχει μία καλή πληροφόρηση γύρω από την υπόθεση του πασίγνωστου κόουτς.

Σημειώνει δε πως η επιστροφή του στους πάγκους βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σ' αυτό το διάστημα των 17 μηνών που έχει περάσει απ' όταν αποτέλεσε παρελθόν από την τελευταία του δουλειά στην Θέλτα.

Πηγή: Gazzetta.gr

