Πρώην διαιτητής απαντάει στον Κάτας: «Δεν έπαιξε ρόλο η διαιτησία - Αν κάποιος πρέπει να παραπονεθεί, είναι ο Ολυμπιακός»

Ο πρώην διαιτητής, Τον Γουόρνικ ανέλυσε στο Basketnews τις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης της Μακάμπι με τον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας πως ο Όντεντ Κάτας δεν έχει κανέναν λόγο να διαμαρτύρεται για λάθος διαιτητικές αποφάσεις