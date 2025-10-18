Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Πρώην διαιτητής απαντάει στον Κάτας: «Δεν έπαιξε ρόλο η διαιτησία - Αν κάποιος πρέπει να παραπονεθεί, είναι ο Ολυμπιακός»
Ο πρώην διαιτητής, Τον Γουόρνικ ανέλυσε στο Basketnews τις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης της Μακάμπι με τον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας πως ο Όντεντ Κάτας δεν έχει κανέναν λόγο να διαμαρτύρεται για λάθος διαιτητικές αποφάσεις
Ο Ολυμπιακός έφυγε με μία σπουδαία ανατροπή και μία μεγάλη νίκη από το Βελιγράδι, επιστρέφοντας από το -13 και επικρατώντας της Μακάμπι για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.
Με τον Όντεντ Κάτας, ωστόσο, να έχει παράπονα από τη διαιτησία. Συγκεκριμένα, ο κόουτς των Ισραηλινών μίλησε στη flash interview για 6-7-8 σφυρίγματα που έκριναν το αποτέλεσμα στο φινάλε, ωστόσο ο Τοντ Γουόρνικ, πρώην διαιτητής, ανέλυσε τις φάσεις στο Basketnews και δεν έδωσε δίκιο στον Κάτας.
Μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά πως «οι διαιτητές διατήρησαν συνέπεια και για τις δύο πλευρές στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Με λίγα λόγια, παρόλο που είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς την απογοήτευση του Κάτας, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι διαιτητές συνέβαλαν στην ήττα της ομάδας του».
Ο Γουόρνικ, μάλιστα, προέβη και σε ανάλυση όλων των φάσεων που εκτυλίχθηκαν στο τελευταίο πεντάλεπτο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός έτρεξε επιμέρους 4-18 για να βγει νικητής.
Θεώρησε σωστό ένα φάουλ του Μιλουτίνοφ στον Λιφ, όπως το ίδιο αποφάσισε και για ένα αντίστοιχο του Σάντος στον Σέρβο σέντερ. Ενώ τόνισε πως «αν κάποιος έχει λόγο να παραπονεθεί, είναι ο Ολυμπιακός», αναφερόμενος στο τρίποντο του Ντάουτιν για το 93-81, το οποίο όπως είπε ήρθε έπειτα από επιθετικό φάουλ του Σάντος στο σκριν.
Ο Γουόρνικ συνέχισε λέγοντας πως τα βήματα του Σάντος στην επόμενη φάση ήταν σωστά, όπως και το φάουλ του Σόρκιν στον Μιλουτίνοφ αμέσως μετά, ενώ θεωρεί πως δεν έχει υπάρξει παράβαση στα βήματα που σφυρίχτηκαν πάνω στον Τάισον Γουόρντ, 2'21'' πριν το φινάλε.
Τέλος, θεωρεί πως υπάρχει επαφή του Βεζένκοβ με τον Μπρίσετ στα 33'' για το τέλος, αλλά ο φόργουορντ του Ολυμπιακού είχε λάβει νόμιμη αμυντική θέση και ο παίκτης της Μακάμπι έπεσε πάνω του, αστοχώντας. Υπογραμμίζοντας πως η απόφαση να μη σφυρίξει φάουλ, ήταν σωστή!
Πηγή: gazzetta.gr
