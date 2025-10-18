Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Που θα δείτε το ΑΕΛ -Ολυμπιακός και άλλα δύο ματς της Super League

Κλείσιμο

Με τρία ματς επανέρχεται σήμερα το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τα ΑΕΛ-Ολυμπιακός, Ατρόμητος-Λεβαδειακός και Παναιτωλικός-ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, όπως επίσης και το γερμανικό Klassiker ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και στη Ντόρτμουντ, αλλά και το ντέρμπι της Serie A, Ρόμα-Ίντερ.09:15 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS9 Made in FRG 110:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Νινγκμπό11:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2 (1ος Ημιτελικός Μονού)11:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS10 Keply 111:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Α1 μπάσκετ γυναικών12:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων12:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS11 Klatovy 113:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 213:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ρέα – ΑΕΚ Α’ κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών14:00 Action 24 Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β Super League 2