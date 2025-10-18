Ο Αταμάν αποκάλυψε πότε θα επιστρέψει ο Λεσόρ στο παρκέ
«Η θεραπεία του Λεσόρ συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή πηγαίνει πολύ καλά», είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού 

Ο Εργκίν Άταμαν αποκάλυψε σε σχετική ερώτηση που του έγινε το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του Λεσόρ στην αγωνιστική δράση. Μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, ο Εργκίν Άταμαν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Ματίας Λεσόρ και το πότε θα είναι και πάλι διαθέσιμος.

«Η θεραπεία του Λεσόρ συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή πηγαίνει πολύ καλά. Περιμένουμε να επιστρέψει στο γήπεδο σε τρεις εβδομάδες» ανέφερε ο Εργκίν Άταμαν και συνέχισε: «Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς και ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες μας, στην κατάκτηση του τροπαίου της Ευρωλίγκας. Οι γιατροί έχουν πει ότι θα επιστρέψει πλήρως υγιής σε τρεις εβδομάδες».

